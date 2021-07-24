أنواع أحجار البناءبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم منظر متخصص للصخور ، فإن الحجر مادة صلبة عالية القوة تستخدم أحيانًا في البناء. لكن موقف الخبير في هذا الموضوع سيكون مختلفًا تمامًا.إذا كنت تنوي أيضًا استخدام الحجارة في المبنى الخاص بك ، فمن الجيد أن تعرف أن الحجارة مصنفة إلى مجموعات مختلفة وفقًا لمظهرها ، وقوة الجسم ، والاكتناز ، والتوحيد ، والشكل ، والمواد. هذا المقال مخصص لدراسة هذه القضية ووصف أنواع أحجار البناء.أنواع حجارة البناءهناك أنواع مختلفة من الأحجار التي ربما لم تسمع بها من قبل ، مثل البازلت والرخام والكوارتزيت والحجر الجيري والحجر الرملي والنيس والجرانيت. تستخدم هذه الأحجار كمواد بناء.يتم استخراج الأحجار بشكل عام من مناجم الصخور الصلبة لأغراض البناء. يجب أن تكون الأحجار المستخدمة كمواد بناء قوية ومتينة ومقاومة للعوامل المدمرة (مثل المطر والشمس والضباب وما إلى ذلك) وقوة عالية ومقاومة مثالية.لن يكون للصخور الهشة والمتشققة والناعمة والمنخفضة القوة استخدام هيكلي. اعتمادًا على صلابتها ومقاومتها ، سيكون للصخور استخدامات مختلفة.على سبيل المثال ، تُستخدم الصخور الأكثر صلابة مثل البازلت والجرانيت ، نظرًا لقوتها وصلابتها العالية ، بشكل أكثر شيوعًا في مهام البناء الرئيسية - مثل الأرضيات والسلالم وما إلى ذلك - والصخور الأخف وزنا والأقل مقاومة مثل النيس هي الأكثر شيوعًا من اجل للتزيينمواصفات أحجار البناء الأكثر شهرةبعض الأحجار المذكورة أكثر شيوعًا وبالتالي فهي أكثر شيوعًا. في هذا القسم سوف نقدم بعضًا منها ونبرز ميزاتها المحددة.بازلت حجر بركانيهذه الصخرة هي مثال على الصخور النارية الموجودة بكثرة. البازلت صخرة كثيفة وصلبة توجد في مجموعة متنوعة من الألوان في الطبيعة.تعتبر تطبيقات البازلت صناعية بشكل عام وتستخدم في صناعة بناء الطرق كحصى خرساني أو كحجر في بناء الموانئ وجانب وجسم الجسور وجدران السدود وجوانب الأنهار. يتم ضغط البنية البازلتية في حبيبات دقيقة أو متوسطة.قوتها في حدود 200MPA إلى 350MPA. يتمتع البازلت بمقاومة جيدة للعوامل الجوية ، لكنه يبدو ضعيفًا بعض الشيء ضد الرطوبة. تتنوع ألوانه من الرمادي الداكن إلى الأسود في الطبيعة. ليس من السيئ معرفة أن البازلت له أيضًا استخدام غير هيكلي.تتميز الألياف المصنوعة من البازلت بخصائص عالية في التآكل والشد والقوة والالتصاق ولديها قابلية منخفضة للاشتعال مع خصائص عازلة.جرانيتالجرانيت في أحد الصخور النارية المكونة من الكوارتز والميكا والفلسبار. هذا الحجر وفير في الطبيعة. حجر الجرانيت صلب جدا وصخري.بسبب قوته العالية ، يستخدم هذا النوع من الحجر في الغالب في الإنشاءات التي تتطلب قوة عالية. اعتمادًا على تركيبته ، يحتوي الجرانيت على ألوان مختلفة تتراوح من الرمادي والأسود إلى الوردي والأزرق والأخضر.يعتبر الجرانيت خيارًا جيدًا للخزائن والمطابخ المفتوحة والديكورات الداخلية نظرًا لصلابته ومساميته. كما أنها مناسبة لاستخدام الموقد الداخلي بسبب مقاومة الحرارة.الشيء المثير للاهتمام أن تعرفه عن الجرانيت هو أنه أقل مقاومة للحرارة من البرودة والعوامل الجوية. إذا تم استخدام الجرانيت المصقول ، فيمكن أن يكون له تطبيقات مثل أعمدة البناء وواجهات الجدران والأرضياتكما أن مقاومة اختراق المياه في الجرانيت تجعل هذا الحجر واجهة مبنى. للجرانيت أيضًا استخدامات صناعية ويستخدم لأغراض الهندسة المدنية ، بما في ذلك جدران الجسور والجدران الحاجزة والأعمدة الحجرية والحصى الخرساني والصابورة لقضبان السكك الحديدية.رخاموهو نوع من الصخور الرسوبية يتكون من كربونات الكالسيوم والأراجونيت أو الدولوميت. تتشكل الصخور في الماء الساخن وتتكون من الضغط الذي يمارس على رواسب الطبقات العليا ، والتي عادة ما تكون الطحالب أو الشعاب المرجانية أو رواسب كربونات الكالسيوم.لا يوجد تصنيف للرخام في العالم وهذا الاسم مستخدم فقط في إيران. يُعرف هذا الحجر أيضًا باسم حجر سنندج.الرخام أبيض نقي ، ولكن بسبب الشوائب التي تتحد لتشكيل المواد الخام للحجر ، فإن الألوان هي الكريمية ، والأحمر ، والبني ، والوردي ، والأسود ، والخردل ، والأخضر و ...يتم استخدامه في بناء الأرضيات والسلالم. امتصاص الماء ومسامية هذا الصخر منخفض جدًا ومقاوم للحريق ومناسب للرطوبة العالية والعوامل الجوية.وزنه النوعي هو 2670 كجم / م 3 وهو أقل كثافة من أحجار الكريستال والسحابة الرخامية