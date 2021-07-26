عيد المرأة :

1- حرمان، أو التلكأ في اعطاء الأخت حقها في الميراث(رزقنا مايروحش للبراني)

2- الضغط على الفتاة، لتزويجها بابن العم او ابن الخال، أو صاحب المال.

3- ارغام المطلقة على أن تترك فلذة كبدها لطليقها، كشرط لقبول عودتها الى البيت

4- تطليق المرأة، او اذلالها من قبل الزوج واهله، فقط لانها انجبت ثلاثة بنات على التوالي.

5- استغلال مرتب المرأة العاملة، للصرف على اخيها البطال، أو شراء سيارة للعائلة، بشكل فيه ارغام وابتزاز عاطفي.

6- الضعظ العاطفي على الاخت لتتنازل عن حقها لاخيها في الميراث.

7- استغلال الاخت العانس لخدمة اخوتها، ثم اهمالها بعد زواجهم.

8- ضرب الزوجة واذلالها باسم تعاليم الدين.

9- ارغام الزوجة على وضعيات محرمة في العلاقة الخاصة.

10 - التنمر بزميلة العمل (حقرة) من قبل زملائها، والنظر لها من زاوية(مهما كان تبقي مرا)

مخ الهدرة: الرجل العربي في علاقتها ونظرته للمرأة، لم يدخل الاسلام بعد...رغم أنه يحسن ترتيل القرآن، والتغني بسنة سيد الانام .