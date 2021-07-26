عيد المرأة :

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
1- حرمان، أو التلكأ في اعطاء الأخت حقها في الميراث(رزقنا مايروحش للبراني)
2- الضغط على الفتاة، لتزويجها بابن العم او ابن الخال، أو صاحب المال.
3- ارغام المطلقة على أن تترك فلذة كبدها لطليقها، كشرط لقبول عودتها الى البيت
4- تطليق المرأة، او اذلالها من قبل الزوج واهله، فقط لانها انجبت ثلاثة بنات على التوالي.
5- استغلال مرتب المرأة العاملة، للصرف على اخيها البطال، أو شراء سيارة للعائلة، بشكل فيه ارغام وابتزاز عاطفي.
6- الضعظ العاطفي على الاخت لتتنازل عن حقها لاخيها في الميراث.
7- استغلال الاخت العانس لخدمة اخوتها، ثم اهمالها بعد زواجهم.
8- ضرب الزوجة واذلالها باسم تعاليم الدين.
9- ارغام الزوجة على وضعيات محرمة في العلاقة الخاصة.
10 - التنمر بزميلة العمل (حقرة) من قبل زملائها، والنظر لها من زاوية(مهما كان تبقي مرا)
مخ الهدرة: الرجل العربي في علاقتها ونظرته للمرأة، لم يدخل الاسلام بعد...رغم أنه يحسن ترتيل القرآن، والتغني بسنة سيد الانام.
2- الضغط على الفتاة، لتزويجها بابن العم او ابن الخال، أو صاحب المال.
3- ارغام المطلقة على أن تترك فلذة كبدها لطليقها، كشرط لقبول عودتها الى البيت
4- تطليق المرأة، او اذلالها من قبل الزوج واهله، فقط لانها انجبت ثلاثة بنات على التوالي.
5- استغلال مرتب المرأة العاملة، للصرف على اخيها البطال، أو شراء سيارة للعائلة، بشكل فيه ارغام وابتزاز عاطفي.
6- الضعظ العاطفي على الاخت لتتنازل عن حقها لاخيها في الميراث.
7- استغلال الاخت العانس لخدمة اخوتها، ثم اهمالها بعد زواجهم.
8- ضرب الزوجة واذلالها باسم تعاليم الدين.
9- ارغام الزوجة على وضعيات محرمة في العلاقة الخاصة.
10 - التنمر بزميلة العمل (حقرة) من قبل زملائها، والنظر لها من زاوية(مهما كان تبقي مرا)
مخ الهدرة: الرجل العربي في علاقتها ونظرته للمرأة، لم يدخل الاسلام بعد...رغم أنه يحسن ترتيل القرآن، والتغني بسنة سيد الانام.