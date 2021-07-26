مثال بسيط على صورة اشهارية

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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do.php

اليوم اخترت التصوير الاشهاري​

رح نمدلكم مثال وانتم تطبيق تعكم كيف ما تبغو​

انا كالعادة درت غرفة مضلمة وصنعت صندوق التصوير لي نحط الداخل فيه الاوبجي لي بغيت نصوره​

الصندوق يكون فيه 5 اوجه طبعا السادس لا يوجد بش نقدر نصور​

القاعدة مع الخلفية مع الجوانب والسقف يكونوا بالابيض - اوراق بيضاء-​

أما الجانبين الايمسن والايسر نحطو عندهم الاضاءة - طورش ولا فيوز-​

هكذا تتوزع الاضاءة بشكل جيد​

image131604.html




رح نمدلكم نوع الكاميرا والاعدادات لي ضبطتها بش درت الصورة تعي​

image131606.html

appareil photo : canon 550d​

objectif : 18-55mm​

focale : f/5​

iso : 800​

temps d'exposition : 1/50​

distance focale : 37mm​

image131601.html



image131602.html

المثال الثاني خاص بالخلفية والقاعدة لما تكون سوداء​

appareil photo : canon 550d​

objectif : 18-55mm​

focale : f/3.5​

iso : 800​

temps d'exposition : 1/13​

distance focale : 18mm​


image131603.html
 
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