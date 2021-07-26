مثال بسيط على صورة اشهارية

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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اليوم اخترت التصوير الاشهاري
رح نمدلكم مثال وانتم تطبيق تعكم كيف ما تبغو
انا كالعادة درت غرفة مضلمة وصنعت صندوق التصوير لي نحط الداخل فيه الاوبجي لي بغيت نصوره
الصندوق يكون فيه 5 اوجه طبعا السادس لا يوجد بش نقدر نصور
القاعدة مع الخلفية مع الجوانب والسقف يكونوا بالابيض - اوراق بيضاء-
أما الجانبين الايمسن والايسر نحطو عندهم الاضاءة - طورش ولا فيوز-
هكذا تتوزع الاضاءة بشكل جيد
رح نمدلكم نوع الكاميرا والاعدادات لي ضبطتها بش درت الصورة تعي
appareil photo : canon 550d
objectif : 18-55mm
focale : f/5
iso : 800
temps d'exposition : 1/50
distance focale : 37mm
المثال الثاني خاص بالخلفية والقاعدة لما تكون سوداء
appareil photo : canon 550d
objectif : 18-55mm
focale : f/3.5
iso : 800
temps d'exposition : 1/13
distance focale : 18mm
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