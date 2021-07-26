تقوية الجهاز الهضمي لدى المسنين وعلاج نوبات القيء

نبات طبي له فوائد جمة انه يقوي الجهاز الهضمي خاصة عند المسنين ، ويسكن المغص الناتج عن تخمر اللبن في الأمعاء ، ويفيد في علاج نوبات القيء ويستخرج منه زيت يستعمل في صناعة السوائل والمعاجين الخاصة بالأسنان . ويكتمل أثر الاينسون إذا تناول الشخص كوبا واحدا كل يوم