تقوية الجهاز الهضمي لدى المسنين وعلاج نوبات القيء

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاينسون
او كما نناديها * حبة الحلاوة * او * نجمة الارض*
نبات طبي له فوائد جمة انه يقوي الجهاز الهضمي خاصة عند المسنين ، ويسكن المغص الناتج عن تخمر اللبن في الأمعاء ، ويفيد في علاج نوبات القيء ويستخرج منه زيت يستعمل في صناعة السوائل والمعاجين الخاصة بالأسنان . ويكتمل أثر الاينسون إذا تناول الشخص كوبا واحدا كل يوم
من كتاب :
من عجائب الخلق في عالم النبات ،صفحة 143