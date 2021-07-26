تقوية الجهاز الهضمي لدى المسنين وعلاج نوبات القيء

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاينسون​

او كما نناديها * حبة الحلاوة * او * نجمة الارض*​

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نبات طبي له فوائد جمة انه يقوي الجهاز الهضمي خاصة عند المسنين ، ويسكن المغص الناتج عن تخمر اللبن في الأمعاء ، ويفيد في علاج نوبات القيء ويستخرج منه زيت يستعمل في صناعة السوائل والمعاجين الخاصة بالأسنان . ويكتمل أثر الاينسون إذا تناول الشخص كوبا واحدا كل يوم



من كتاب :
من عجائب الخلق في عالم النبات ،صفحة 143
 
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