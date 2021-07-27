ليلة بيضاء بسبب الالم😢

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
218
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم اهل اللمة الكرام والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
انا اتألم وبشددددة....لم اذق طعم النوم بسبب فعل خاطئ قمت به تسبب في برق او تصدع اسفل الظهر جعلنا بعد سويعات من القيام بالفعل اتصبب عرقا ولا اقوى على الوقوف والاحساس بالدوخة والغثيان....لم استطع النوم لا على احد الجانبين ولا الظهر...اخذت غفوات قصيرة الا انني تالمت كثيرا ....لم ارد فعل او اخذ اي شيء ...اردت الاستشارة اولا...فهل هنا من نصائح او طرق تخفف الالم في هذه المدة 48 ساعة لعل وعسى الق نتيجة والا ساقوم بزيارة طبيبتي😢😢😢ساعدوني ..والسلام عليكم ورحمة الله
 
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