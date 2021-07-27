موانع محبة الله عبدا

والخلاصة:



أنه إذا أعدنا النظر في هذه الموانع؛ لتنسيقها، تمخّض الأمر عن جملة هذه الكفريات والرذائل:



1- عموم الكفر؛ أيًّا كان نوعه وشكله. وخاصة الكفر الأكبر.







2- التولي والإعراض عن طاعة الله – عز وجل - وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم-.







3- الشرك بالله. والشرك الأصغر (الرياء).







4- إنكار وحدانيّة الله.







5- الاستكبار على الله.. على توحيده وخلع ما دونه من الأنداد، والاستكبار عن عبادته تعالى.







6- الاعتداء على حق الله تعالى في الدعاء؛ بقطعه، أو دعائه بما لا يجوز، أو إساءة أدبه، أو دعائه على النفس والولد والمال، أو تعجل الإجابة، أو عدم العزم، أو استعجال العقوبة في الدنيا، أو الدعاء بالموت، أو التشدق والدعاء بتفصيلات لا تجوز، أو الدعاء في الشدة دون الرخاء أو الرخاء دون الشدة، أو دعاء غير الله.







7- الكفر باليوم الآخر، وإنكار الأنباء الواردة عنه في الشرع الموحى به.







8- كره لقاء الله، وما يؤدي لذلك من الذنوب.







9- الاستكبار عن الاستجابة للأنبياء -عليهم السلام-.







10- كفر النعمة، وكتمانها وإخفاؤها، والانشغال بها عن منعمهما سبحانه. والبطر بها.







11- النفاق أيًّا كان نوعه، وخاصة النفاق الأكبر (الاعتقادي).







12- استحلال الربا. وأكله والتعامل به، وخاصة إذا أصر المرابي عليه وزيَّنه لغيره.







13- القتل غدرا وخيانة بعد إعطاء الأمان. وخاصة قتل المعاهد والآمن والمستأمن، ومن في معناهم ممن حرم الله دماءهم. والاعتداء على المؤمَّنين والمعاهدين غير المعتدين حال غفلتهم.







14- اقتراف الكبائر؛ كالسرقة، واتهام البريء بها؛ خاصة إذا تكررت وتطوّرت.







15- الخيانة أيًّا كان نوعها، وخاصة إذا كانت صفة ملازمة تتكرر ممن يأتيها، أو كانت خيانة في أمر كبير.







16- الأثيمية كصفة لازمة، والانهماك في الآثام مع الإصرار عليها.







17- البخل والتقتير، وحث الناس عليه. وخاصة بخل الغني، وكذا منُّه بصدقته، وظلمه غيره بأخذ حقه أو منعه بالغش والربا ونحوهما.







18- الإسراف في الذنوب من ارتكاب للكبائر وإصرار على الصغائر، والإسراف في المأكل والمشرب والزينة، والإسراف في الصدقة وترك العيال عالة. والإنفاق من حرام.







19- الفرح المحرم. والاختيال والفخر؛ بتصعير الخد للناس واحتقارهم، والاستكبار على المساكين، والإعجاب بالنفس، والمشي في الأرض مرحا. ويُخص اخنيال الفقير، والتشدق والتفاصح، وإسبال الإزار خاصة في الصلاة.







20- القنوط من رحمة الله، وإهلاك النفس بالجوع والذل والقذارة، والتطلع لمثل حال الكافرين. والإلحاف في السؤال.







21- الأنس بالشياطين. وإعلان الفسق، والمجاهرة بالذنب.







22- البغي على عباد الله. وظلم المسلم أخاه، بالاعتداء عليه، أو بأخذه منه زيادة على حقه.







23- قتال أولياء الله (المسلمين)، والسعي بينهم بالفتنة، واتخاذ مذهب الخوارج الكافرين الذين كفروا كفرًا صريحًا بخروجهم دينا.







24- ترك الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وذلك من المستطيع له القادر عليه، وكل امرئٍ ديِّن نفسه.







25- تحريم الحلال، وتحليل الحرام.







26- الإفساد في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل.







27- قطيعة الأرحام، وشرها عقوق الوالدين.







28- عكس الفطرة بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.







29- اللدد في الخصام، والجهر بالسوء.







30- التخلق بسفساف الأخلاق، والفحش والتفحش.







31- الزنى، وخاصة من الشيخ.







32- الكذب والجور، وخاصة من الملك، وكذلك غشه رعيته.







33- كثرة الحلف والحلف الكاذب، وخاصة من التاجر والبياع.







34- قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.







35- التثاؤب والكسل والتماوت. والاشتغال بسفساف الأمور وتوافهها وترك المعالي، والاضطجاع على البطن نومة أهل النار.







36- المُلْحِد فِي الْحَرَمِ، والمُبْتَغي فِي الإِسْلامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّة، والمُطَّلِبُ دَم امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهرِيقَه.







ومع أن بعضًا من هذه الصفات قد حمله العلماء على الكراهة لا على التحريم، فإنه يجب الاحتراز منه حتى لا يقع في الحرام المفضي إلى عدم محبة الله. والله أعلم بالحق.



نسال الله العفو والعافية من هذه الامور والهداية والثبات لنا ولكل المسلمين.. امين يارب