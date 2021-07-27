موانع محبة الله عبدا

زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلاصة موانع حصول محبّة الله تعالى عباده
المانع الأول: الكفر، وخلاصته:
1- عموم الكفر؛ أيًّا كان نوعه وشكله، وهو مقتضى آية الروم.
2- كفر التولي والإعراض عن طاعة الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم-؛ كما في آية آل عمران.
3- استحلال الرِّبَا، وهو مقتضى آيات سورة البقرة.
4- القتل غدرًا وخيانة بعد إعطاء الأمان، وهو مقتضى آية الحج. ويجب الاحتراز من كفر النعمة؛ لأنه مما يمكن أن تعنيه آية الحج، كما قاله بعض علماء الإسلام. والله أعلم.
5- الحلف بغير الله تعالى.