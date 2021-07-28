الى الذين لم يسعفهم الحظ في باك جوان2021. اقول:

- لم يعد مجد اجترار الحسرة، وأن كورونا هي سبب العثرة.

- قم بإجراء تقييم حقيقي، وواجه نفسك بحقيقة التقصير، وعدم بذل جهد كاف في المنزل.

- تذكر أن البطل الحقيقي هو من يحدد التخصص الذي سيدرسه الموسم الجامعي القادم ، ويبدأ في سماع زغاريد النجاح من اليوم.

مخ الهدرة: كان عاود فلست وما قريتش على روحك هذا العام .