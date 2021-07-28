صفعة حب

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
859
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الى الذين لم يسعفهم الحظ في باك جوان2021. اقول:
- لم يعد مجد اجترار الحسرة، وأن كورونا هي سبب العثرة.
- قم بإجراء تقييم حقيقي، وواجه نفسك بحقيقة التقصير، وعدم بذل جهد كاف في المنزل.
- تذكر أن البطل الحقيقي هو من يحدد التخصص الذي سيدرسه الموسم الجامعي القادم ، ويبدأ في سماع زغاريد النجاح من اليوم.
مخ الهدرة: كان عاود فلست وما قريتش على روحك هذا العام .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top