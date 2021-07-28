سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت
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- ذكر
الى الذين لم يسعفهم الحظ في باك جوان2021. اقول:
- لم يعد مجد اجترار الحسرة، وأن كورونا هي سبب العثرة.
- قم بإجراء تقييم حقيقي، وواجه نفسك بحقيقة التقصير، وعدم بذل جهد كاف في المنزل.
- تذكر أن البطل الحقيقي هو من يحدد التخصص الذي سيدرسه الموسم الجامعي القادم ، ويبدأ في سماع زغاريد النجاح من اليوم.
مخ الهدرة: كان عاود فلست وما قريتش على روحك هذا العام .
- لم يعد مجد اجترار الحسرة، وأن كورونا هي سبب العثرة.
- قم بإجراء تقييم حقيقي، وواجه نفسك بحقيقة التقصير، وعدم بذل جهد كاف في المنزل.
- تذكر أن البطل الحقيقي هو من يحدد التخصص الذي سيدرسه الموسم الجامعي القادم ، ويبدأ في سماع زغاريد النجاح من اليوم.
مخ الهدرة: كان عاود فلست وما قريتش على روحك هذا العام .