جااوب بصرااحة

Łä bëłłě fįłłě
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جويلية 2021
- المشاركات
- 16
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم...
اليوم جبتلكم مجموعة أسئلة تجاوبوا عليهم بصراحة(ملاحظة الموضوع مش بدافع الفضول ولا...جوست للترفيه ونحيو على ضيقة الخاطر شوي)
نبداو بلبنات(السيدات اولا):
1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)
2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح)
3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟
4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟
5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش؟
6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟
7_بديتي ريجيم وحبستيه؟
8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟
9_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟
10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها)
11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟
12_اوصفي روحك ف3كلمات
13_عجبوك الاسئلة؟
الذكور:
1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك
2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟
3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟
4_اوصف روحك فزوج كلمات
5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟
6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟
7_أهم حاجة فغسل لماعن؟
8_وين تتحط الماسكارا؟
9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟
10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟
11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟
12_عجبوك الاسئلة؟
هادو هوما ان شاء الله يعجبوكم وكيما قلت هادو غير للترفيه...وشكرا☺
اليوم جبتلكم مجموعة أسئلة تجاوبوا عليهم بصراحة(ملاحظة الموضوع مش بدافع الفضول ولا...جوست للترفيه ونحيو على ضيقة الخاطر شوي)
نبداو بلبنات(السيدات اولا):
1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)
2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح)
3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟
4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟
5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش؟
6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟
7_بديتي ريجيم وحبستيه؟
8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟
9_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟
10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها)
11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟
12_اوصفي روحك ف3كلمات
13_عجبوك الاسئلة؟
الذكور:
1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك
2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟
3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟
4_اوصف روحك فزوج كلمات
5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟
6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟
7_أهم حاجة فغسل لماعن؟
8_وين تتحط الماسكارا؟
9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟
10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟
11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟
12_عجبوك الاسئلة؟
هادو هوما ان شاء الله يعجبوكم وكيما قلت هادو غير للترفيه...وشكرا☺