جااوب بصرااحة

Łä bëłłě fįłłě

Łä bëłłě fįłłě

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2021
المشاركات
16
النقاط
3
محل الإقامة
العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم...
اليوم جبتلكم مجموعة أسئلة تجاوبوا عليهم بصراحة(ملاحظة الموضوع مش بدافع الفضول ولا...جوست للترفيه ونحيو على ضيقة الخاطر شوي)
نبداو بلبنات(السيدات اولا):

1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)
2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح)
3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟
4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟
5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش؟
6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟
7_بديتي ريجيم وحبستيه؟
8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟
9_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟
10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها)
11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟
12_اوصفي روحك ف3كلمات
13_عجبوك الاسئلة؟
الذكور:
1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك
2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟
3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟
4_اوصف روحك فزوج كلمات
5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟
6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟
7_أهم حاجة فغسل لماعن؟
8_وين تتحط الماسكارا؟
9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟
10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟
11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟
12_عجبوك الاسئلة؟
هادو هوما ان شاء الله يعجبوكم وكيما قلت هادو غير للترفيه...وشكرا☺
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,295
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
قال Łä bëłłě fįłłě:
السلام عليكم...
اليوم جبتلكم مجموعة أسئلة تجاوبوا عليهم بصراحة(ملاحظة الموضوع مش بدافع الفضول ولا...جوست للترفيه ونحيو على ضيقة الخاطر شوي)
نبداو بلبنات(السيدات اولا):

1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)
2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح)
3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟
4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟
5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش؟
6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟
7_بديتي ريجيم وحبستيه؟
8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟
9_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟
10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها)
11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟
12_اوصفي روحك ف3كلمات
13_عجبوك الاسئلة؟
الذكور:
1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك
2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟
3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟
4_اوصف روحك فزوج كلمات
5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟
6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟
7_أهم حاجة فغسل لماعن؟
8_وين تتحط الماسكارا؟
9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟
10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟
11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟
12_عجبوك الاسئلة؟
هادو هوما ان شاء الله يعجبوكم وكيما قلت هادو غير للترفيه...وشكرا☺
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- الحمد لله لم افعل، لست مضطرة لافعل اما ان اقول الصدق او اقول منجاوبش بكل بساطة.

2- منحطوش والحمد لله، لانه حرام وليس ثقة في النفس.. لمن تود تجميل وجهها فلتلتزم بصلواتها وتلاوة القران وتنظف قلبها بعد فضل الله عليها، سترى كيف سينير وجهها باذن الله.. كما اني منقبة والحمد لله.

3- لا هذي ولا هذي والحمد لله، لانه حبنا ليس دنيوي بفضل الله والحمد لله الذي رزقنا هذا.

4- نن، كما انه والحمد لله منبكي قدام اي مخلوق باستثناء زوجي الان ..

5- نن، وعلاه مثلا!!! مكاه حتى سبب يخليني اتظاهر بالبكاء كائن من يكون .

6- نن الحمد لله.

7- نن، منكلش دوريجين..

8- مواقف بزااااف.. ضرك ماراني متفكرة حتى واحد.

9- 53 سنة

10- بليغة بلاستيك، ومنتفرجش المهلهلات التركية..

11- منقعدش طول

12- مزاجية، متمردة، مجنونة.

13- فيهم وعليهم هههههه

في انتظار المزيد من مواضيعك
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
339
النقاط
21
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)
هههههه ثلاث كذبات برك 🙄و ديت طريحه عليها ومزدتش عاودت هههه
2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح) اصلا منديرش مكياج يعني ههههه
3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟الحمد لله منغارش بصح هوما ايه هههه
4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟🥺واهم مره
5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش لالا
؟ 6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟غشيت في ابتدائي فرض علوم هههه نسيت كلمه شفت حرف اول تفكرت وتر 🤣🤣
7_بديتي ريجيم وحبستيه؟🥺انا مطرق
8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟ ههههه في وحد لعبه ضحكتي شخص يهدر بلسلوس كان معايا في فريق ونا ضربته هههه 9
_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟39❤️
10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها) لبليغه خير كالون منعرفش نمشي بيه
11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟ساعه على جال خمار 🤣🤣 انا ندير عام وبما تقولي نحي عني خيمه تع خليج 🤣🤣🤣 12
_اوصفي روحك ف3كلمات...الوردةاالسوداءاالجاذبه
13_عجبوك الاسئلة؟ اه عجبوني 🤗
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
252
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال Łä bëłłě fįłłě:
السلام عليكم...
اليوم جبتلكم مجموعة أسئلة تجاوبوا عليهم بصراحة(ملاحظة الموضوع مش بدافع الفضول ولا...جوست للترفيه ونحيو على ضيقة الخاطر شوي)
نبداو بلبنات(السيدات اولا):

1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)
2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح)
3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟
4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟
5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش؟
6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟
7_بديتي ريجيم وحبستيه؟
8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟
9_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟
10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها)
11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟
12_اوصفي روحك ف3كلمات
13_عجبوك الاسئلة؟
الذكور:
1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك
2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟
3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟
4_اوصف روحك فزوج كلمات
5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟
6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟
7_أهم حاجة فغسل لماعن؟
8_وين تتحط الماسكارا؟
9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟
10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟
11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟
12_عجبوك الاسئلة؟
هادو هوما ان شاء الله يعجبوكم وكيما قلت هادو غير للترفيه...وشكرا☺
إضغط للتوسيع...
موضوع جميل...لي عودة ان شاء الله
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,015
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الذكور:
1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك
يوم مع 28/06/2021 مع رئيسي في العمل على التنقيط اي pointage نكتب تنقيط يوم قبل مجيئئه
2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟
الحمد لله كانت نتيجة مذهلة بشهادة اطال الله في عمرها يا رب العالمين اجمعين
3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟
307
4_اوصف روحك فزوج كلمات
طيب و حنون
5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟
في تلاوة القران القران الكريم
6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟
لا
7_أهم حاجة فغسل لماعن؟
الصابون
8_وين تتحط الماسكارا؟
في غرفتي
9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟
يزعجوني
10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟
الكذب على الناس
11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟
ستيل لبسي ، تعمل من الغير ، رضا الوالدين
12_عجبوك الاسئلة؟ جيد ةجدا
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