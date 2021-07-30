جااوب بصرااحة

قال Łä bëłłě fįłłě: السلام عليكم...

اليوم جبتلكم مجموعة أسئلة تجاوبوا عليهم بصراحة(ملاحظة الموضوع مش بدافع الفضول ولا...جوست للترفيه ونحيو على ضيقة الخاطر شوي)

نبداو بلبنات(السيدات اولا):



1_كذبتي كذبة بيضاء خطرة؟(علبالي بلي الكذب يقعد كذب مي ڨاع نغلطوا ههه)

2_تقدري تخرجي بلا مكياج؟(هنا يبانوا للي عندهم الكونفيونصتاع الصح)

3_تغاري من صحاباتك ولا هوما يغيرو منك؟

4_مشيتي خطرة برا ونتي تبكي قدام الناس؟

5_درتي روحك خطرة تبكي؟وقتاش و وعلاش؟

6_غشيتي خطرة فالاختبار ولانن؟

7_بديتي ريجيم وحبستيه؟

8_موقف صرالك قعدتي عام ونتي تضحكي؟

9_شحال رايح يكون في عمرك ايلا زدتيلو 25سنة؟

10_بعيدا عن المسلسلات التركية تفضلي طالون ولا بليغة تاع بلاستيك؟(اللي تاع بكري عرفتوها)

11_شحال تقعدي مقابلة لمرايا قبل لاتخرجي؟

12_اوصفي روحك ف3كلمات

13_عجبوك الاسئلة؟

الذكور:

1_حكيلنا على تبهديلة صراتلك

2_موالف تدخل للكوزينة؟النتيجة كفاه كانت؟

3_طونوبيل اللي حاب تكون عندك؟

4_اوصف روحك فزوج كلمات

5_كون جا عندك صوت شباب لواش تستغلوا؟

6_سقت خطرة طونوبيل بلا مادير السنتورة(حزام الامان)؟

7_أهم حاجة فغسل لماعن؟

8_وين تتحط الماسكارا؟

9_نظرتك للأشخاص المدخنين؟

10_الحاجة اللي تموت وماديرهاش؟

11_3حوايج حاب تبدلهم في حياتك؟

12_عجبوك الاسئلة؟

هادو هوما ان شاء الله يعجبوكم وكيما قلت هادو غير للترفيه...وشكرا☺ إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته1- الحمد لله لم افعل، لست مضطرة لافعل اما ان اقول الصدق او اقول منجاوبش بكل بساطة.2- منحطوش والحمد لله، لانه حرام وليس ثقة في النفس.. لمن تود تجميل وجهها فلتلتزم بصلواتها وتلاوة القران وتنظف قلبها بعد فضل الله عليها، سترى كيف سينير وجهها باذن الله.. كما اني منقبة والحمد لله.3- لا هذي ولا هذي والحمد لله، لانه حبنا ليس دنيوي بفضل الله والحمد لله الذي رزقنا هذا.4- نن، كما انه والحمد لله منبكي قدام اي مخلوق باستثناء زوجي الان ..5- نن، وعلاه مثلا!!! مكاه حتى سبب يخليني اتظاهر بالبكاء كائن من يكون .6- نن الحمد لله.7- نن، منكلش دوريجين..8- مواقف بزااااف.. ضرك ماراني متفكرة حتى واحد.9- 53 سنة10- بليغة بلاستيك، ومنتفرجش المهلهلات التركية..11- منقعدش طول12- مزاجية، متمردة، مجنونة.13- فيهم وعليهم ههههههفي انتظار المزيد من مواضيعك