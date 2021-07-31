البشائر العشر لمن حافظ على صلاة الفجر

زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال ما البشائـر لمن حافظ علـى صــلاة الفجـر؟
الجـواب عشـر بشائر :
❍ #البشارة_الأولى:
النور التام يوم القيامة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم :
((بشر المشائين في الظلم إلى المساجد،بالنور التام يوم القيامة))
الألباني صحيح الجامع ٢٨٢٣
❍ #البشارة_الثانية:
ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بفريضة الفجـر
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))
مسلم ٧٢٥
❍ #البشارة_الثالثة :
كثرة الحسنات بكثرة الخطى إلى المساجد
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين، حتى يرجع إلى بيته)).
أحمد ١٧٤٥٩
❍ #البشارة_الرابعة:
شهادة الملائكة لها
• قال الله تعالى :
((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا ))..الإسراء : ٧٨
❍ #البشارة_الخامسة:
النجاة من النار
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها )).. يعنى الفجر والعصر.
مسلم ٦٣٤
❍ #البشارة_السادسة:
رؤية الله عز وجل
• عن جرير بن عبدالله قال:
((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون - أو لا تضاهون - في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ))
البخاري ٥٧٣ ومسلم ١٨٢
❍ #البشارة_السابعة:
ثواب قيام الليل كله
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله))
مسلم ٦٥٦
❍ #البشارة_الثامنة:
دعاء الملائكة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: :
((من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه، صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه))
أحمد ١٢٥١
❍ #البشارة_التاسعة:
ثواب حجة وعمرة تامة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى الغداة -الفجر- في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ))
الالباني السلسلة الصحيحة ٣٤٠٣
❍ #البشارة_العاشرة:
صـلاة الفجــر حفظ وحصن من الشرور
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء، فإنه من يطلبه من ذمته بشىء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم))
مسلم ٦٥٧
#اللهم إجعلنا من المحافضين على صلاة الفجر.. امين يارب وكل المسلمين والمسلمات.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال ما البشائـر لمن حافظ علـى صــلاة الفجـر؟
الجـواب عشـر بشائر :
❍ #البشارة_الأولى:
النور التام يوم القيامة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم :
((بشر المشائين في الظلم إلى المساجد،بالنور التام يوم القيامة))
الألباني صحيح الجامع ٢٨٢٣
❍ #البشارة_الثانية:
ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بفريضة الفجـر
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))
مسلم ٧٢٥
❍ #البشارة_الثالثة :
كثرة الحسنات بكثرة الخطى إلى المساجد
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين، حتى يرجع إلى بيته)).
أحمد ١٧٤٥٩
❍ #البشارة_الرابعة:
شهادة الملائكة لها
• قال الله تعالى :
((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا ))..الإسراء : ٧٨
❍ #البشارة_الخامسة:
النجاة من النار
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها )).. يعنى الفجر والعصر.
مسلم ٦٣٤
❍ #البشارة_السادسة:
رؤية الله عز وجل
• عن جرير بن عبدالله قال:
((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون - أو لا تضاهون - في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ))
البخاري ٥٧٣ ومسلم ١٨٢
❍ #البشارة_السابعة:
ثواب قيام الليل كله
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله))
مسلم ٦٥٦
❍ #البشارة_الثامنة:
دعاء الملائكة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: :
((من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه، صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه))
أحمد ١٢٥١
❍ #البشارة_التاسعة:
ثواب حجة وعمرة تامة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى الغداة -الفجر- في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ))
الالباني السلسلة الصحيحة ٣٤٠٣
❍ #البشارة_العاشرة:
صـلاة الفجــر حفظ وحصن من الشرور
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء، فإنه من يطلبه من ذمته بشىء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم))
مسلم ٦٥٧
#اللهم إجعلنا من المحافضين على صلاة الفجر.. امين يارب وكل المسلمين والمسلمات.