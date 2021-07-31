البشائر العشر لمن حافظ على صلاة الفجر

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
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بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال ما البشائـر لمن حافظ علـى صــلاة الفجـر؟
الجـواب عشـر بشائر 👇👇 :

❍ #البشارة_الأولى:
النور التام يوم القيامة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم :
((بشر المشائين في الظلم إلى المساجد،بالنور التام يوم القيامة))
الألباني صحيح الجامع ٢٨٢٣

❍ #البشارة_الثانية:
ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بفريضة الفجـر
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))
مسلم ٧٢٥

❍ #البشارة_الثالثة :
كثرة الحسنات بكثرة الخطى إلى المساجد
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين، حتى يرجع إلى بيته)).
أحمد ١٧٤٥٩

❍ #البشارة_الرابعة:
شهادة الملائكة لها
• قال الله تعالى :
((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا ))..الإسراء : ٧٨

❍ #البشارة_الخامسة:
النجاة من النار
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها )).. يعنى الفجر والعصر.
مسلم ٦٣٤

❍ #البشارة_السادسة:
رؤية الله عز وجل
• عن جرير بن عبدالله قال:
((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون - أو لا تضاهون - في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ))
البخاري ٥٧٣ ومسلم ١٨٢

❍ #البشارة_السابعة:
ثواب قيام الليل كله
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله))
مسلم ٦٥٦

❍ #البشارة_الثامنة:
دعاء الملائكة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: :
((من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه، صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه))
أحمد ١٢٥١

❍ #البشارة_التاسعة:
ثواب حجة وعمرة تامة
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى الغداة -الفجر- في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ))
الالباني السلسلة الصحيحة ٣٤٠٣

❍ #البشارة_العاشرة:
صـلاة الفجــر حفظ وحصن من الشرور
• قال النبي صلى الله عليه واله وسلم:
((من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء، فإنه من يطلبه من ذمته بشىء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم))
مسلم ٦٥٧

#اللهم إجعلنا من المحافضين على صلاة الفجر.. امين يارب وكل المسلمين والمسلمات.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
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اللهم اجعلني من المحافظين على صلاة الفجحر يا رب العالمين
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*( من الآثار والعقوبات المترتبة على التهاون فـي صلاة الفجر )*

• الاتصاف بصفاة المنافقين :
قال تعالى ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلا ) النساء ( 142 )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ) رواه الشيخان عن أبي هريرة .
وها هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول : ( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ).
ويقول ابن عمر : ( كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن ) . رواه ابن خزيمة وصححه الألباني .

أخي ــ أختي المسلم /المسلمة :
هل جربت الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ وهل تذوقت حلاوة الطاعة في هذا الوقت المبارك ؟ وهل تنسمت عبير الجو الصافي، فازداد وجهك بهاءً ونضارة، ونفسك انشراحاً وإقبالاً على الحياة ؟ إنها ساعة يغفل عنها كثير من الناس، يضيِّعون على أنفسهم خيراً عظيماً ..!!
أسأل نفسك هل أنت من المشائين الذين بشرهم الله بالنور التام يوم القيامة ... أم من الذين يتخلفون ويقال عنك منافق معلوم النفاق !!؟

• العذاب في البرزخ :​
فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فـي رؤيا له :
(( أن رجلاً مستلقياً على قفاه وآخر قائم عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيشد في رأسه فتتدهور الحجر فإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع حتى يعود رأسه كما كان يفعل به مثل المرة الأولى وهكذا حتى تقوم الساعة فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، قال هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة )) أنظر يا أخي إلى عظم العقوبة فلما تثاقل رأسه عن الصلاة المكتوبة ثلغ بهذا الحجر وعذب به نسأل الله العافية .


*( فتوى : النوم عن صلاة الفجر )*

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
س : أكون في بعض الأحيان مرهقاً ومتعباً وأنام متأخراُ ولا أستطيع
صلاة الفجر إلا في البيت فهل يجوز ذلك ؟ فأجاب :
ج : الواجب على المكلف من الرجال أن يصلي الصلوات الخمس كلها في المسجد مع إخوانه المسلمين ولا يجوز له التساهل في ذلك ، والتخلف عن ذلك فـي الفجر أو غيرها من صفات النفاق كما قال الله عز وجل :
( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) سورة النساء الآية 142
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبواً ) متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام:"( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) أخرجه ابن ماجه والدار قطني والحاكم بإسناد صحيح وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في البيت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هل تسمـع النـداء بالصـلاة )؟ قال نعم قال ( فأجب ) أخرجه مسلم في صحيحه
فالواجب على السائل أن يبادر بالنوم مبكراً حتى يستطيع القيام لصلاة الفجر وليس للسائل صلاة في البيت إلا من عذر شرعي كالمرض أو الخوف...
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
س : من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه ؟ وما حكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت ؟
الجواب : أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا تقبل منه لأن الرجل إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها فإنها لا تقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه . أما بقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنها مقبولة

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