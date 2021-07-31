اسماء الملائكه ووظائفها

جبــريــــــــل( عليه السلام)

إبلاغ الوحي



ميكــــائيــــل( عليه السلام)

إنزال المطر وإنبات النبات



إســـرافيــــــل( عليه السلام)

النفخ في الصور يوم القيامة



مــــــــلك المـــــــــوت

قبض الأرواح وله أعوان من الملائكة



رضــــــوان (عليه السلام)

خازن باب الجنة



خـــــــدم الجنــــــــة

هم ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى



الــــزبــــــانيــــــــة

هم تسعة عشر ملك وكّلهم الله تعالى بالنار فهم خزنتها يقومون بتعذيب أهلها



حمـلـــــــــــــة الـــــعرش

يحمل عرش الرحمن أربعة وإذا جاء يوم القيامة أضيف إليهم أربعة آخرون



الــــحفظــــــــة

عملهم حفظ الانسان وحمايته من الجان والشيطان والعاهات والنوازل



الــــكرام الكــــــاتبـــــون

كتابة أعمال البشر وإحصاؤها عليهم فعلى يمين كل عبد مكلف ملك يكتب صالح أعماله وعن يساره ملك يكتب سيئات أعماله



ومن وظائف الملائكة أيضا العناية بشئون المؤمنين والنزول للنصر والتأييد

