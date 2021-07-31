التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بـ (كورونا) بأكثر من 90 % من الحالات

هدا غير صحيح أخي ناصر ..



وسبق وأن تحدثت عن هدا الموضوع ..من قبل هنا بالمنتدى ... ولكن يبدو أن البعض لا يأخد كلام "الناس التي تتحدث خارج الصندوق"... لا يأخده على يأخده على محمل الجد .!!



والدليل اصابة الأخت @خديجة ph للمرة الثانية رغم تلقيها اللقاح .. !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهناك الكثير جدا من الناس... في الكثير جدا من دول العالم... جرى معها نفس المشكل !!



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