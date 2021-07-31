التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بـ (كورونا) بأكثر من 90 % من الحالات

ناصر dz

ناصر dz

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توضيحية










جاء في وثيقة أعدها المركز الأمريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها، أن سلالة "دلتا" من فيروس (كورونا) معدية مثل مرض الجدري، وأن كل شخص يصاب بالعدوى ينقلها إلى ثمانية أشخاص آخرين على الأقل.

وبحسب الوثيقة، فإن المُطعمين ومن لم يتلق اللقاح ينقلون الفيروس بنفس الوتيرة، ومع ذلك فان التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بأكثر من 90 % من الحالات، ويقلل بشكل كبير من احتمال الوفاة بسبب الداء.


وجاء في الوثيقة السرية الصادرة عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اعتراف مدير المركز، الدكتور روشيل وولانسكي، الليلة الماضية أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يكونون معديين مثل الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وفق ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز).



ووفقًا للوثيقة، فإن سلالة "دلتا" أكثر عدوى من الفيروسات التي تسببت في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "والإيبولا" والإنفلونزا الموسمية.

ويوصي المركز الأمريكي بإلزام الجمهور بتلقي اللقاح ووضع الكمامة.
 
Golden Man

Golden Man

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منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
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ذكر
قال ناصر dz:
توضيحية










جاء في وثيقة أعدها المركز الأمريكي لمكافحة الامراض والوقاية منها، أن سلالة "دلتا" من فيروس (كورونا) معدية مثل مرض الجدري، وأن كل شخص يصاب بالعدوى ينقلها إلى ثمانية أشخاص آخرين على الأقل.

وبحسب الوثيقة، فإن المُطعمين ومن لم يتلق اللقاح ينقلون الفيروس بنفس الوتيرة، ومع ذلك فان التطعيم يمنع الإصابة الخطيرة بأكثر من 90 % من الحالات، ويقلل بشكل كبير من احتمال الوفاة بسبب الداء.


وجاء في الوثيقة السرية الصادرة عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اعتراف مدير المركز، الدكتور روشيل وولانسكي، الليلة الماضية أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يكونون معديين مثل الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وفق ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز).



ووفقًا للوثيقة، فإن سلالة "دلتا" أكثر عدوى من الفيروسات التي تسببت في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "والإيبولا" والإنفلونزا الموسمية.

ويوصي المركز الأمريكي بإلزام الجمهور بتلقي اللقاح ووضع الكمامة.
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هدا غير صحيح أخي ناصر ..


وسبق وأن تحدثت عن هدا الموضوع ..من قبل هنا بالمنتدى ... ولكن يبدو أن البعض لا يأخد كلام "الناس التي تتحدث خارج الصندوق"... لا يأخده على يأخده على محمل الجد .!!

والدليل اصابة الأخت @خديجة ph للمرة الثانية رغم تلقيها اللقاح .. !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهناك الكثير جدا من الناس... في الكثير جدا من دول العالم... جرى معها نفس المشكل !!

*** *** ***

والسؤال الدي يكرر نفسه هنا- ما هدف اللقاح إدن !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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