الافضل خلال شهر جويلية ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,666
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم اللهمع تحيات ادارة اللمة
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيب
نعود الى اجواء التكريمات الشهرية
حيث لاحظنا نشاطا مميزا خلال شهر جويلية
بأقلام أقل ما يقال عنها انها مبدعة تستحق التشجيع و المرافقة
أعضاؤنا المميزون خلال شهر جويلية
و هم المبدعون التالية أسماؤهم
افضل الاعضاء
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@إلياس
@Andy_Delort
لنكرمهم بالوسام التالي
و لدينا ايضا اقلام مميزة جدا و موهوبة
في جانب العضوات و هن
افضل العضوات لشهر جويلية
@زخرفة حرف
@الفتاة الاميرة
@Jorh
لنكرمهم بالوسام التالي
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افضل مراقب الاخ المبدع الخلوق
احد اعمدة اللمة الاخ
@Ma$Ter
لنكرمه بالوسام التالي
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لدينا افضل المواضيع من الاعضاء المميزون و المبدعون
و هي المواضيع التالية
@Soumia hadj mohammed
@السلطانة
@سعد606
لنكرمهم بالوسام التالي
مبروك للجميع
و ننتظر الاكثر
و اي تسهيلات نحن في الخدمة
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيب
نعود الى اجواء التكريمات الشهرية
حيث لاحظنا نشاطا مميزا خلال شهر جويلية
بأقلام أقل ما يقال عنها انها مبدعة تستحق التشجيع و المرافقة
أعضاؤنا المميزون خلال شهر جويلية
و هم المبدعون التالية أسماؤهم
افضل الاعضاء
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@إلياس
@Andy_Delort
لنكرمهم بالوسام التالي
و لدينا ايضا اقلام مميزة جدا و موهوبة
في جانب العضوات و هن
افضل العضوات لشهر جويلية
@زخرفة حرف
@الفتاة الاميرة
@Jorh
لنكرمهم بالوسام التالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افضل مراقب الاخ المبدع الخلوق
احد اعمدة اللمة الاخ
@Ma$Ter
لنكرمه بالوسام التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدينا افضل المواضيع من الاعضاء المميزون و المبدعون
و هي المواضيع التالية
مثال بسيط على صورة اشهارية
اليوم اخترت التصوير الاشهاري رح نمدلكم مثال وانتم تطبيق تعكم كيف ما تبغو انا كالعادة درت غرفة مضلمة وصنعت صندوق التصوير لي نحط الداخل فيه الاوبجي لي بغيت نصوره الصندوق يكون فيه 5 اوجه طبعا السادس لا يوجد بش نقدر نصور القاعدة مع الخلفية مع الجوانب والسقف يكونوا بالابيض - اوراق بيضاء- أما...
www.4algeria.com
رأيكم حول اللقاح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قام بالتلقيح ضد فايروس كورونا؟ نوع اللقاح الذي تلقيتم؟ أعراض شعرتم بها؟ مارأيك في هذا اللقاح ايها اللماوي/ة؟
www.4algeria.com
رسالة لكل مسؤول:
حين أمعن النظر في الطريقة التي حاور بها الله تعالى ابليس. أدرك ان الرسالة أعمق من صفة الكِبر، وسلوك المعاندة، والجرأة على من هو أعلى منك مقاما ودرجة، بل خالقك الذي يقدر أن ينزعك من الوجود بكلمة. إنها كذلك رسالة لكل رب اسرة، وقائد فريق ومدير مؤسسة. أن عنوان العظمة يختبأ في الهدوء، وقوة الحجة وعدم...
www.4algeria.com
لنكرمهم بالوسام التالي
مبروك للجميع
و ننتظر الاكثر
و اي تسهيلات نحن في الخدمة