الافضل خلال شهر جويلية ـ

حين أمعن النظر في الطريقة التي حاور بها الله تعالى ابليس. أدرك ان الرسالة أعمق من صفة الكِبر، وسلوك المعاندة، والجرأة على من هو أعلى منك مقاما ودرجة، بل خالقك الذي يقدر أن ينزعك من الوجود بكلمة. إنها كذلك رسالة لكل رب اسرة، وقائد فريق ومدير مؤسسة. أن عنوان العظمة يختبأ في الهدوء، وقوة الحجة وعدم...