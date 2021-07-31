الافضل خلال شهر جويلية ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,666
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيب

نعود الى اجواء التكريمات الشهرية
حيث لاحظنا نشاطا مميزا خلال شهر جويلية
بأقلام أقل ما يقال عنها انها مبدعة تستحق التشجيع و المرافقة

أعضاؤنا المميزون خلال شهر جويلية
و هم المبدعون التالية أسماؤهم

افضل الاعضاء
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@إلياس
@Andy_Delort

لنكرمهم بالوسام التالي
افضل عضو1.gif

و لدينا ايضا اقلام مميزة جدا و موهوبة
في جانب العضوات و هن

افضل العضوات لشهر جويلية
@زخرفة حرف
@الفتاة الاميرة
@Jorh

لنكرمهم بالوسام التالي
افضل عضو1.gif
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افضل مراقب الاخ المبدع الخلوق
احد اعمدة اللمة الاخ
@Ma$Ter
لنكرمه بالوسام التالي
افضل مراقب3.gif
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لدينا افضل المواضيع من الاعضاء المميزون و المبدعون
و هي المواضيع التالية

www.4algeria.com

مثال بسيط على صورة اشهارية

اليوم اخترت التصوير الاشهاري رح نمدلكم مثال وانتم تطبيق تعكم كيف ما تبغو انا كالعادة درت غرفة مضلمة وصنعت صندوق التصوير لي نحط الداخل فيه الاوبجي لي بغيت نصوره الصندوق يكون فيه 5 اوجه طبعا السادس لا يوجد بش نقدر نصور القاعدة مع الخلفية مع الجوانب والسقف يكونوا بالابيض - اوراق بيضاء- أما...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@Soumia hadj mohammed

www.4algeria.com

رأيكم حول اللقاح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قام بالتلقيح ضد فايروس كورونا؟ نوع اللقاح الذي تلقيتم؟ أعراض شعرتم بها؟ مارأيك في هذا اللقاح ايها اللماوي/ة؟
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@السلطانة

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رسالة لكل مسؤول:

حين أمعن النظر في الطريقة التي حاور بها الله تعالى ابليس. أدرك ان الرسالة أعمق من صفة الكِبر، وسلوك المعاندة، والجرأة على من هو أعلى منك مقاما ودرجة، بل خالقك الذي يقدر أن ينزعك من الوجود بكلمة. إنها كذلك رسالة لكل رب اسرة، وقائد فريق ومدير مؤسسة. أن عنوان العظمة يختبأ في الهدوء، وقوة الحجة وعدم...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@سعد606

لنكرمهم بالوسام التالي
افضل موضوع4.gif

مبروك للجميع
و ننتظر الاكثر
و اي تسهيلات نحن في الخدمة​
مع تحيات ادارة اللمة
 

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