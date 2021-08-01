تسألني بنبرة هادئة: ما حلمك؟ ردتُ قائلًا: أنتِ! ابتسمت مستفسرةٍ: أقصدُ ماذا تريد أن تفعل في هذه الحياة؟ قلت بنفس النبرة: أتزوجكِ! هنا أحمر وجهها وقال

تسألني بنبرة هادئة: ما حلمك؟ردتُ قائلًا: أنتِ!ابتسمت مستفسرةٍ: أقصدُ ماذا تريد أن تفعل في هذه الحياة؟قلت بنفس النبرة: أتزوجكِ!هنا أحمر وجهها وقالت لي متحاشية النظر في وجهي: ماذا كان حلمك قبل أن تلتقيني إذاً!قلت: أن ألتقيكِ_ادهم شرقاوي.​