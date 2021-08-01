تسألني بنبرة هادئة: ما حلمك؟ ردتُ قائلًا: أنتِ! ابتسمت مستفسرةٍ: أقصدُ ماذا تريد أن تفعل في هذه الحياة؟ قلت بنفس النبرة: أتزوجكِ! هنا أحمر وجهها وقال

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
تسألني بنبرة هادئة: ما حلمك؟
ردتُ قائلًا: أنتِ!
ابتسمت مستفسرةٍ: أقصدُ ماذا تريد أن تفعل في هذه الحياة؟
قلت بنفس النبرة: أتزوجكِ!
هنا أحمر وجهها وقالت لي متحاشية النظر في وجهي: ماذا كان حلمك قبل أن تلتقيني إذاً!
قلت: أن ألتقيكِ 💛
_ادهم شرقاوي.​
 
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