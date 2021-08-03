كيف نحمي أطفالنا؟

ان شاءالله يكون اخوتي واخواتي بخير

اردت طرح موضوع مهم للغاية.. فجميعنا سمعنا الكثير من الحكايات أو شاهدناها في مجتمعنا.. بل هي ليست مجرد حكايات بل هي

جرائم في حق الطفولة!

موضوعي اليوم سيكون عن آفة خطيرة جدا كانت وانتشرت بشكل كبير في مجتمعنا وهي