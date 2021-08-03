كيف نحمي أطفالنا؟

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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ان شاءالله يكون اخوتي واخواتي بخير
اردت طرح موضوع مهم للغاية.. فجميعنا سمعنا الكثير من الحكايات أو شاهدناها في مجتمعنا.. بل هي ليست مجرد حكايات بل هي جرائم في حق الطفولة!
موضوعي اليوم سيكون عن آفة خطيرة جدا كانت وانتشرت بشكل كبير في مجتمعنا وهي التحرش الجنسي ضد الاطفال!
نحن كآباء وأمهات.. عائلة.. أخ.. أخت.. عم ..خال أي كان من أفراد المجتمع كيف نحمي أبنائنا من خطر التحرش الجنسي؟
نريد اثراء الموضوع بتجارب وحلول مقترحة من طرفكم
خاصة ونحن على ابواب الدخول المدرسي
كيف نحمي الطفل داخل الاسرة؟
خارج الاسرة؟