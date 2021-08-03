كيف نحمي أطفالنا؟

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,501
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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ان شاءالله يكون اخوتي واخواتي بخير
اردت طرح موضوع مهم للغاية.. فجميعنا سمعنا الكثير من الحكايات أو شاهدناها في مجتمعنا.. بل هي ليست مجرد حكايات بل هي جرائم في حق الطفولة!
موضوعي اليوم سيكون عن آفة خطيرة جدا كانت وانتشرت بشكل كبير في مجتمعنا وهي التحرش الجنسي ضد الاطفال!
نحن كآباء وأمهات.. عائلة.. أخ.. أخت.. عم ..خال أي كان من أفراد المجتمع كيف نحمي أبنائنا من خطر التحرش الجنسي؟
نريد اثراء الموضوع بتجارب وحلول مقترحة من طرفكم
خاصة ونحن على ابواب الدخول المدرسي
كيف نحمي الطفل داخل الاسرة؟
خارج الاسرة؟

بسملة-66.gif
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,501
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أطفالنا ولدوا في زمان غير زماننا فلايمكن مقارنة طفولتهم بطفولتنا.
نحن عشنا طفولة سعيدة هادئة بالرغم من انها كانت خلال العشرية السوداء
لكنها اتسمت بالأمان.. لااتذكر منها سوئ احلى اللحظات..
في الوقت الحالي انتشرت الكثير من المفسدات.. المخدرات.. الشذوذ.. الصحبة السيئة.. استعمال النت بالنسبة للاطفال والمراهقين دون رقابة...
دور الوالدين والعائلة تقلص..
انتشر مرضى النفوس
محارم أصبحوا يعتدون على أطفال عائلاتهم...

كيف لنا ان نحمي اطفالنا من هؤلاء المجرمين؟
 
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