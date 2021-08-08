حالة نفسية في بيوتنا !! للأسف

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- 5,809
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- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
واش بيك يابنتي؟؟...من واش زعفانة؟؟..ضربك؟ سبك ؟
لقيتيه يخون فيك ؟ خدعك ؟ لقيتيه يتعاطى مخدرات؟ ولا مايصرفش على دارو ؟؟...
مادام مراه دايرلك حتى حاجة من هادو من واش زعفانة يابنتي ؟؟...قولي في واش قاسك يا طفلة ؟....
نتوما جامي سمعتو في حياتكم على الشخص ( العدواني السلبي ) !!!...
الي هو مشكلتوو اساسا انه مايدير والو مش إنو يدير و يدير ...
يعني كي تكون محتاج رأيوو و مايقولش، محتاج حنانتو مايمدش، محتاج ونس معاه و يروح و يخليك ،
محتاج كلمه حلوة و يعطيك ظهرو، محتاج مساعدة منو و كأنوو ماكانش هنا، محتاج شخص يشرب معاك فنجان قهوة برك و يخليك و يقعد وحدوو...
النوع هادا الي يحول مرتو لأرملة و أولادو لأيتام حتى و هو عايش...
النوع هادا المجتمع مايقدرش يغلطو ، لأنه حرفيا مايغلطش، لكن بينو و بين ربه لازم يعرف انو غاااالط غلط كبييييير،
و الموضوع هادا علاجال يمكن ادا شخص شافو يراجع نفسو.
العدوان مش برك ضرب و نقاشات و حاجات ماتتدارش،
العدوان ممكن يكون بإنك تكون سلبي جدا و منسحب جدا و عايش لنفس و مع روحك و تدير لي يريحك انت برك...
لدرجة انك تكون " الحاضر الغائب "
....فهمتوني ؟ "
لقيتيه يخون فيك ؟ خدعك ؟ لقيتيه يتعاطى مخدرات؟ ولا مايصرفش على دارو ؟؟...
مادام مراه دايرلك حتى حاجة من هادو من واش زعفانة يابنتي ؟؟...قولي في واش قاسك يا طفلة ؟....
نتوما جامي سمعتو في حياتكم على الشخص ( العدواني السلبي ) !!!...
الي هو مشكلتوو اساسا انه مايدير والو مش إنو يدير و يدير ...
يعني كي تكون محتاج رأيوو و مايقولش، محتاج حنانتو مايمدش، محتاج ونس معاه و يروح و يخليك ،
محتاج كلمه حلوة و يعطيك ظهرو، محتاج مساعدة منو و كأنوو ماكانش هنا، محتاج شخص يشرب معاك فنجان قهوة برك و يخليك و يقعد وحدوو...
النوع هادا الي يحول مرتو لأرملة و أولادو لأيتام حتى و هو عايش...
النوع هادا المجتمع مايقدرش يغلطو ، لأنه حرفيا مايغلطش، لكن بينو و بين ربه لازم يعرف انو غاااالط غلط كبييييير،
و الموضوع هادا علاجال يمكن ادا شخص شافو يراجع نفسو.
العدوان مش برك ضرب و نقاشات و حاجات ماتتدارش،
العدوان ممكن يكون بإنك تكون سلبي جدا و منسحب جدا و عايش لنفس و مع روحك و تدير لي يريحك انت برك...
لدرجة انك تكون " الحاضر الغائب "
....فهمتوني ؟ "