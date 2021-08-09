100 صورة عالمية ومعلومة

ناصر dz
:: عضو بارز ::
صورة تعود لعام 1937 التقطها فى أوروبا الشرقية المصور "رومان فيشنياك" وفيها فتاة صغيرة حصل والدها على بعض المال فخرجت لتشترى زجاجة من اللبن، وكان رومان فيشنياك مهتما بتصوير الأسر اليهودية الفقيرة فى شرق أوروبا والتى كانت تعانى فى هذه الفترة.
وتعكس الصورة مدى السعادة التى لحقت بالطفلة بسبب شرائها زجاجة اللبن، مما يدل على المعاناة والفقر الذى كانت تعيش فيه هذه الأسر الفقيرة التى لم تستطع الهرب والخروج من ذلك المكان المحاصر.
وتم وضع أرشيف كبير لرومان فيشنياك (19 أغسطس 1897 - 22 يناير 1990)فى المركز الدولى للتصوير الفوتوغرافى.
وتعكس الصورة مدى السعادة التى لحقت بالطفلة بسبب شرائها زجاجة اللبن، مما يدل على المعاناة والفقر الذى كانت تعيش فيه هذه الأسر الفقيرة التى لم تستطع الهرب والخروج من ذلك المكان المحاصر.
وتم وضع أرشيف كبير لرومان فيشنياك (19 أغسطس 1897 - 22 يناير 1990)فى المركز الدولى للتصوير الفوتوغرافى.