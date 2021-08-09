100 صورة عالمية ومعلومة

ناصر dz

ناصر dz

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صورة تعود لعام 1937 التقطها فى أوروبا الشرقية المصور "رومان فيشنياك" وفيها فتاة صغيرة حصل والدها على بعض المال فخرجت لتشترى زجاجة من اللبن، وكان رومان فيشنياك مهتما بتصوير الأسر اليهودية الفقيرة فى شرق أوروبا والتى كانت تعانى فى هذه الفترة.
وتعكس الصورة مدى السعادة التى لحقت بالطفلة بسبب شرائها زجاجة اللبن، مما يدل على المعاناة والفقر الذى كانت تعيش فيه هذه الأسر الفقيرة التى لم تستطع الهرب والخروج من ذلك المكان المحاصر.



وتم وضع أرشيف كبير لرومان فيشنياك (19 أغسطس 1897 - 22 يناير 1990)فى المركز الدولى للتصوير الفوتوغرافى.1628501098249.png
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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7,591
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الفرحة فى عيون طفل يتيم فرح بالحذاء

صورة تعود إلى زمن ما بعد الحرب العالمية الأولى، بالتحديد إلى عام 1946 فى النمسا، التقطها جيرالد والر، وتصور رد فعل طفل بعدما تلقى حذاء جديدا.

تقول قصة الصورة إنها تحكى عن طفل كان يبلغ عامه السادس عندما التقطت له هذه الصورة وكان فى يعيش فى إحدى دور الأيتام، ولكن فى رأيى هذه صورة عابرة للتاريخ وللجغرافيا، ويمكن أن نشاهد هذه الشعور الآن فى أماكن كثيرة فى العالم.



طفل يفرح بهدية، هذا ما تكشفه العين السريعة التى تنظر إلى الصورة، وكم من المعانى الكامنة خلفها، لقد كان العالم يتعافى من حرب دمرته تقريبا، كان الجميع قد خرج خاسرا من هذه الحرب، حتى الذين انتصروا فعليا لقد خرجوا بخسائر لا حصر لها، ولكن أكثر الخاسرين كانوا الأطفال.


كثير من الأطفال فقدوا أهاليهم وانتهوا إلى بيوت الرعاية، وفى هذا السياق يمكن أن نفهم هذه الصورة السابقة، خاصة أن النمسا كانت جزءا أساسيا فى الحرب العالمية الثانية.



هذه الفرحة التى نشاهدها فى الصورة تدل على أن البهجة طاغية، وأن أبسط الأشياء يمكن أن تترك أعمق الأثر فى النفوس، ربما يمكن أن نستفيد منها فى زمننا الحالى، وفى حياتنا المعاصرة.1628501309530.png
 

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ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
حديقة حيوان بشرية الوجة العنصرى لاروبا
صورة مسيئة للإنسانية بكل أشكالها، إدانة لا يمحوها التاريخ ارتكبها الإنسان الغربى فى حق أفريقيا وناسها، والصورة التى أمامنا تعود إلى عام 1931 وفيها حسبما ذكرت صفحة "Marina Amaral" وصل لوتز هيك، مدير حديقة حيوان برلين، إلى مدينة برلين، ومعه أعضاء من قبيلة " كابا الأفريقية" ليتم عرضهم، حيث تغطى الأوشحة الموجودة على أفواه النساء شفاههن.
ولك أن تتخيل كل المآسى التى صاحبت هذه الحدائق البشرية، والحالة النفسية التى كان فيها هؤلاء المعروضون داخل الأقفاص، وكذلك الحالة الهمجية التى كان فيها المنتفرجون، ولكن مهما تخيلنا فقد كان الأمر صعبا جدا.



وقد كانت حدائق الحيوان البشرية بارزة للغاية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.



وينسب إلى الألمانى كارل هاجنبيك أنه أول من أقام حديقة حيوان بشرية وذلك فى سنة 1874، وقام بخطف العديد من سكان الإسكيمو و سكان أستراليا المحليين الأوائل وقام باستيراد الهنود الحمر والأفارقة السود، استخدم الأوروبيون والبيض مصطلحات عنصرية قديما، مثل الفرينولوجيا وعلم الفراسة لتصنيف الأجناس البشرية حسب شكلها ولونها، ليصنفو العرق الأبيض على قمة هرم الأجناس وليبرر الأوروبيون أسباب دوافع استعمارهم لدول أفريقية و آسيوية



ومن الدول الأوروبية التى ظهرت فيها الحدائق البشرية كل من بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا.


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ناصر dz

ناصر dz

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14 جانفي 2015
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ذكر
صورة لـ مواسير باربوسا ناسيمنتو، حارس مرمى منتخب البرازيل عام 1950، وبسبب الهزيمة من الأوروجواى فى نهائى البطولة ظل "باربوسا" منبوذا من الشعب والحكومة البرازيلية سنوات.


عاش باربوسا فقيرا فى بيت لإحدى شقيقات زوجته وفى عام 1993 طلب حضور تدريبات منتخب بلاده، لكنهم رفضوا بحجة أنه قد يجلب النحس لمنتخب السامبا، كما منعوه من التعليق على مباريات الفريق
يومها قال باربوسا جملته الشهيرة "أكبر عقوبة فى البرازيل هى السجن 30 عاما لكننى أدفع منذ 43 عاما ثمن جريمة لم أرتكبها" وقد توفى باربوسا عام 2000 وهو يتقاضى معاشا بائسا.
وكانت مباراة البرازيل ضد الأوروجواى هى المباراة الحاسمة فى بطولة كأس العالم 1950 لكرة القدم، حيث كان نظام البطولة يعتمد على النتائج النهائية بنظام المجموعات على عكس بقية النسخ، ويطلق عليها لقب ماراكانزو وهو لقب أطلق على هذه المباراة التى اعتبرت المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 1950 بين منتخب الأوروجواى ومنتخب البرازيل على ملعب ماراكانا، وبحضور 200 ألف متفرج، كان ولا يزال رقماً قياسياً كأكثر النهائيات حضوراً.

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واستطاع منتخب الأوروجواى التغلب على صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل بهدفين لهدف واحد، ويفوز باللقب الثانى له فى بطولات كأس العالم.

وتقدم منتخب البرازيل أولاً عن طريق فرياكا قبل أن تقلب الأوروجواى النتيجة فى مصلحتها بواسطة هدفين حملا توقيع كل من خوان ألبرتو سيكافينو وأليسيدس جيججيا1628502262694.png
 
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