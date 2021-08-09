100 صورة عالمية ومعلومة

حديقة حيوان بشرية الوجة العنصرى لاروبا

صورة مسيئة للإنسانية بكل أشكالها، إدانة لا يمحوها التاريخ ارتكبها الإنسان الغربى فى حق أفريقيا وناسها، والصورة التى أمامنا تعود إلى عام 1931 وفيها حسبما ذكرت صفحة "Marina Amaral" وصل لوتز هيك، مدير حديقة حيوان برلين، إلى مدينة برلين، ومعه أعضاء من قبيلة " كابا الأفريقية" ليتم عرضهم، حيث تغطى الأوشحة الموجودة على أفواه النساء شفاههن.ولك أن تتخيل كل المآسى التى صاحبت هذه الحدائق البشرية، والحالة النفسية التى كان فيها هؤلاء المعروضون داخل الأقفاص، وكذلك الحالة الهمجية التى كان فيها المنتفرجون، ولكن مهما تخيلنا فقد كان الأمر صعبا جدا.وقد كانت حدائق الحيوان البشرية بارزة للغاية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.وينسب إلى الألمانى كارل هاجنبيك أنه أول من أقام حديقة حيوان بشرية وذلك فى سنة 1874، وقام بخطف العديد من سكان الإسكيمو و سكان أستراليا المحليين الأوائل وقام باستيراد الهنود الحمر والأفارقة السود، استخدم الأوروبيون والبيض مصطلحات عنصرية قديما، مثل الفرينولوجيا وعلم الفراسة لتصنيف الأجناس البشرية حسب شكلها ولونها، ليصنفو العرق الأبيض على قمة هرم الأجناس وليبرر الأوروبيون أسباب دوافع استعمارهم لدول أفريقية و آسيويةومن الدول الأوروبية التى ظهرت فيها الحدائق البشرية كل من بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا.