الجزائر تتجه لخصخصة البنوك والشركات الحكومية

جه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة بالعمل على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، بما فيها البنوك الحكومية، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التي تعتزم الدولة اتخاذها خلال الفترة المقبلة.





قال بيان صادر عن مجلس الوزراء: “رئيس الجمهورية أسدى خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء مساء أمس الأحد، تعليمات بفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك، و كذا إيجاد حلول ناجعة، والابتعاد عن التسيير الإداري من أجل تطوير القطاع الصناعي”.





وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، إذ يمثلان ٦٠٪ من ميزانية الجزائر، و٩٤٪ من مجمل إيرادات صادراتها.





وتواجه الحكومة عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها إيجاد بدائل اقتصادية عن الريع النفطي الذي أرهق النظام الجزائري منذ الاستقلال، وكذا رفع فاتورة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر من ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف تآكل احتياطات الصرف.