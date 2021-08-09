عندما يكون للحب معنى !؟؟

جزائري ينقذ زوجته وينتقل إلى رحمة الله بعد نفاذ الأكسجين !!

جزائري ينقذ زوجته وينتقل إلى رحمة الله بعد نفاذ الأكسجين !! ​

يحدث هدا عندما. يجد الرجل المرأة المؤمنة المخلصة الوفية التقية النقية التي تستحق أن يحبها في الله ولله وحده ... فـ تصبح التضحية من اجل انقادها ليس مجرد شعارات وكلام.. بل افعال تصل الى حد الموت !