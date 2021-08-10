سنة هجرية مباركة 1443هجري- كل عام وأنتم بخير أهل اللّمة الحبايب.

... أحبابي حل علينا يوم من أيام الله.. أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443 هجري ,,,

اللّهم اجعلها

سنة مباركة على عبادك ا

لمؤمنين وارفع

عنهم الظلم وعجل بنصرهم ..واشفي جميع م

رضاهم

وارحم موتاهم وارفع

عنه

م الوباء .. إنّك قادرُُ على كل ش

ئ ولا يق

در عليك سبحانك لا إله إلاّ أنت نستغف