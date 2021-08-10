كيك سهل واقتصادي

sala790
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طريقة تحضير كيك سهل وإقتصادي سريع بمكونات بسيطة, حلويات الكيك جيدة في الافطار لانها تفتح الشهية وفي الصورة تحت كيكة يمكن تحضيرها بشكل يومي لوجبات الافطار
مكونات:
4 بيضات حجم كبير
️1كاس سكر
️1كاس زيت شويه اقل
1كاس حليب شويه اقل
2 باكيت بيكنج بودر
️رشة ملح + 1 فانيلا
️2 كأسان وربع دقيق
و يبقى حسب نوعية الدقيق
طريقة:
تخلطي بضراب الجميع المكونات جيدا تم يضاف الدقيق و بيكنج باودر ويخلط الجميع وإسكبيها في وعاء الكيك مدهون بزيت و ادخليها لفرن ساخن.
مكونات:
4 بيضات حجم كبير
️1كاس سكر
️1كاس زيت شويه اقل
1كاس حليب شويه اقل
2 باكيت بيكنج بودر
️رشة ملح + 1 فانيلا
️2 كأسان وربع دقيق
و يبقى حسب نوعية الدقيق
طريقة:
تخلطي بضراب الجميع المكونات جيدا تم يضاف الدقيق و بيكنج باودر ويخلط الجميع وإسكبيها في وعاء الكيك مدهون بزيت و ادخليها لفرن ساخن.