كيك سهل واقتصادي

S

sala790

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 مارس 2020
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
wahran
الجنس
ذكر
طريقة تحضير كيك سهل وإقتصادي سريع بمكونات بسيطة, حلويات الكيك جيدة في الافطار لانها تفتح الشهية وفي الصورة تحت كيكة يمكن تحضيرها بشكل يومي لوجبات الافطار



مكونات:
4 بيضات حجم كبير
️1كاس سكر
️1كاس زيت شويه اقل
1كاس حليب شويه اقل
2 باكيت بيكنج بودر
️رشة ملح + 1 فانيلا
️2 كأسان وربع دقيق
و يبقى حسب نوعية الدقيق

طريقة:
تخلطي بضراب الجميع المكونات جيدا تم يضاف الدقيق و بيكنج باودر ويخلط الجميع وإسكبيها في وعاء الكيك مدهون بزيت و ادخليها لفرن ساخن.
 
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