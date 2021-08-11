فِينُوسْ .

مرحبا..
لِ تكن مساحة ل بعض الحماقات.. والاخفاقات.. ب كلمات لا تهم أحد..
ظلا شاردا أحيانا.. وأخرى فُسحة ل الأمل..
س أصنع منها طائرة ورقية ملونة..
ل تعلّمني العيش في مهبّ الريح..!!
نعم.. لابدّ من شمعة تُظيئ.. لابد من السّلام..
"أأنا حقا الذي يتكلّم.. أم خيّل لي"
لِ تكن مساحة ل بعض الحماقات.. والاخفاقات.. ب كلمات لا تهم أحد..
ظلا شاردا أحيانا.. وأخرى فُسحة ل الأمل..
س أصنع منها طائرة ورقية ملونة..
ل تعلّمني العيش في مهبّ الريح..!!
نعم.. لابدّ من شمعة تُظيئ.. لابد من السّلام..
"أأنا حقا الذي يتكلّم.. أم خيّل لي"