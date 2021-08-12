ضحية محروقة عمدا 🥺 للاسف

سلام طيب من الله عليكم

اهلا بي عندكم في هذا الركن

كالعادة اعتبروني جاهل.. ودعوني أفسر الأمر من وجهة نظري الجاهلة.. بعد ليلة صعبة مليئة بالحرائق والوفيات.. يجي هذا المتهم بكل غباء في سيارة تحمل علامة مميزة لي هي بدون ماتريكيل.. محملة بالبنزين في وسط الغاشي في وضح النهار.. شغل غباؤه الشديد ماقالوش بلي راهي حالة استنفار قصوى والحالة مخلطة ثماك.. حسنا لننسى كل هذا ونعتبره هو الفاعل بالأدلة وكلش.. هل هناك عاقل يعطيلو قلبو احداث كل تلك الحرائق قصدا هكذاك بدون سبب!؟ أكيد من أجل سبب يعني بعدما تأكدنا بلي هو نحكموه ونحقو معاه لنعرف الأهداف الخفية.. ولا باش نعرفو اذا كان مخطط آخر لحرق مناطق أخرى باش نتصداولهم.. واذا كان هو الفاعل واش يضمن بلي هو خاطي وكاين جماعة وعدوه بالأموال مقابل ان يقدم نفسه ككبش فداء من بعد يسلكوه . ومن وجهة نظري الجاهلة أيضا.. شفتو في قاعة وفيها حضور كي تصفق الغاشي كامل يتبعك يصفق.. واش يضمنلي انه هذاك لي قال احرقوه وهيا نجبدوه ماهوش ضمن الجماعة المنفذة.. وقالها قصدا لاستغلال غضب وعاطفة المتجمعين باش ينفذ خطته ويقتلو المشتبه فيه قبل ما يفضحهم.. واش يضمنلي بلي هذاك العنصري الذي لايمثل إلا نفسه وكان يسب في العرب.. ماهوش ضمن العصابة واستغل الموقف لاشعال نار الفتنة... الملخص الحكاية فيها إن كبيرة.. وكي تحكمو مشتبه فيه ولا حتى الفاعل ديننا يقول بلي ولي الأمر هو لي يطبق الحد هذي اذا كنتوا مسلمين.. واذا ماكنتوش مسلمين فالمذنب يعاقب وفق القانون من طرف جهات مختصة .