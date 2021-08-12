ضحية محروقة عمدا 🥺 للاسف

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
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محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
سلام طيب من الله عليكم
اهلا بي عندكم في هذا الركن
كالعادة اعتبروني جاهل.. ودعوني أفسر الأمر من وجهة نظري الجاهلة.. بعد ليلة صعبة مليئة بالحرائق والوفيات.. يجي هذا المتهم بكل غباء في سيارة تحمل علامة مميزة لي هي بدون ماتريكيل.. محملة بالبنزين في وسط الغاشي في وضح النهار.. شغل غباؤه الشديد ماقالوش بلي راهي حالة استنفار قصوى والحالة مخلطة ثماك.. حسنا لننسى كل هذا ونعتبره هو الفاعل بالأدلة وكلش.. هل هناك عاقل يعطيلو قلبو احداث كل تلك الحرائق قصدا هكذاك بدون سبب!؟ أكيد من أجل سبب يعني بعدما تأكدنا بلي هو نحكموه ونحقو معاه لنعرف الأهداف الخفية.. ولا باش نعرفو اذا كان مخطط آخر لحرق مناطق أخرى باش نتصداولهم.. واذا كان هو الفاعل واش يضمن بلي هو خاطي وكاين جماعة وعدوه بالأموال مقابل ان يقدم نفسه ككبش فداء من بعد يسلكوه . ومن وجهة نظري الجاهلة أيضا.. شفتو في قاعة وفيها حضور كي تصفق الغاشي كامل يتبعك يصفق.. واش يضمنلي انه هذاك لي قال احرقوه وهيا نجبدوه ماهوش ضمن الجماعة المنفذة.. وقالها قصدا لاستغلال غضب وعاطفة المتجمعين باش ينفذ خطته ويقتلو المشتبه فيه قبل ما يفضحهم.. واش يضمنلي بلي هذاك العنصري الذي لايمثل إلا نفسه وكان يسب في العرب.. ماهوش ضمن العصابة واستغل الموقف لاشعال نار الفتنة... الملخص الحكاية فيها إن كبيرة.. وكي تحكمو مشتبه فيه ولا حتى الفاعل ديننا يقول بلي ولي الأمر هو لي يطبق الحد هذي اذا كنتوا مسلمين.. واذا ماكنتوش مسلمين فالمذنب يعاقب وفق القانون من طرف جهات مختصة .
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,817
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
كلامي وما جاء في الموضوع لن يعجب الكثير ولا أريده أن يعجب.. كيف تطالبون بدولة القانون وتعيشون بلا قانون... القصاص الرباني وأمرنا بأن نتبين وأن يكون هناك شهود حتى يتم القصاص والعقاب.. ليس بهاته الهمجية.. وفي نظر القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. لا نعرف ان كان هو الفاعل أم لا ولكنه قدم ككبش فداء.. نفَس المتجمهرون غضبهم فيه.. وان كان حقا مايتم تداوله أنه قد تم إحراقه حياً.. فالفاعلون لايختلفون تماما عمن كان سببا في الحرائق.
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
حسبنا الله ونعمة الوكيل
دم برئ اين سيذهب ومن يدفع ثمنه
"برئ حسب الاقاويل وحسب ما راينا وتابعنا جميعاا"
اختلط الحابل بالنابل
واختفت الادلة كل الاصابع تشير الى الجهة المقابلة لها
المتهم متفرج والابرياء يشردون
والى متى



بوركت على وجهة نظرك الجاهلة هههههه وان شاء الله تكون وجهة نظرنا جاهلة ايضاا
ربي يبارك فيك
 
M

MARYTA

:: عضو مُتميز ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
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الجزائر
الجنس
أنثى
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