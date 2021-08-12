تجنّب القسوة المفرطة في الألفاظ

سعد606

سعد606

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من المهم التعامل بحزم مع الطفل عند الخطأ، لكن في نفس الوقت الابتعاد عن القسوة المفرطة سواءً أكان في المعاملة، أم في الألفاظ القاسية، أم في الصوت المرتفع، فقد بينت العديد من الدراسات أنّ القسوة المفرطة تجاه الطفل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يصبح سلوك الطفل أسوأ ممّا كان عليه
اهتمام الوالدين بصحتيهما من المهم للوالدين الاهتمام جيداً بصحتهما النفسية والجسدية، فغالباً ما يتجاهل الوالدان هذه الأمور عند ولادة الطفل، وينبغي عليهما الاهتمام بنفسيهما حتى يكونان قادرين على تجاوز أيّة مشاكل صحية في المستقبل، أيضاً من المهم الحفاظ على علاقة قوية بين الزوجين للحفاظ على سلامة الطفل
 
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