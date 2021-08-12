"لسنا مضطرين لأن نكون أقوياء على الدوام، محبوبين من الجميع، وقورين في كل وقت، أحيانًا نحتاج لتلك الهشاشة الجميلة؛ أن نبكي لاحتراق الطبخة التي لا نُجيدها أو إنسكاب فنجان الشاي الذي أعددناه لأننا أشتهينا بعض الصفاء، نحتاج أحيانًا أن نظهر للبعض كأشخاص غير ودودين على الإطلاق يُفضلون العُزلة ويرون أن التجمعات البشرية جحيمًا يصلح كعقاب، أو كذبةَ أم أقنعت طفلها أن حقنة المضاد الحيوي لا تؤلم، نحتاج بشدة أن نضحك بلا سبب واضح من وقت لآخر، أن نتغزل بوجوهنا المنتفخة في المرآة بعد وصلةِ بكاءٍ ليلي طويلٍ ونقول: "كم تورمتا هاتين العينين فأصبحتا أجمل."