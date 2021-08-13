أيتها الزوجة!!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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حواء هي بئر من الأسرار !
حافظة للكلام،كاتمة للقيل والقال بين النساء والرّجال!
كثيرا مانسمع عن حدوث مشاكل العائلة الواحدة
والسبب يبدأ بكلمة لينتهي بكلمات جارح مؤلمة مُدمّرة.
قد تتفوّه الزوجة بعبارات تعني بها أمرا وتفهمها الأخرى بالخطأ وتنقلها الأخرى لتلك وتلك تُغيّر فيها ..
كلمة بكلمة وتنتشر الأقاويل وتتراكم المعضلات التي لاحلّ لها تحت رعاية ابليس لعنة الله عليه.
على كلّ واحدة أن تمشي بمقولة: الفم المغلق لايدخلُه غبار.
أحيانا :الصّمت أبلغ للنجاح في الحياة الزوجية خاصة مع عائلة الزوج.
حافظة للكلام،كاتمة للقيل والقال بين النساء والرّجال!
كثيرا مانسمع عن حدوث مشاكل العائلة الواحدة
والسبب يبدأ بكلمة لينتهي بكلمات جارح مؤلمة مُدمّرة.
قد تتفوّه الزوجة بعبارات تعني بها أمرا وتفهمها الأخرى بالخطأ وتنقلها الأخرى لتلك وتلك تُغيّر فيها ..
كلمة بكلمة وتنتشر الأقاويل وتتراكم المعضلات التي لاحلّ لها تحت رعاية ابليس لعنة الله عليه.
على كلّ واحدة أن تمشي بمقولة: الفم المغلق لايدخلُه غبار.
أحيانا :الصّمت أبلغ للنجاح في الحياة الزوجية خاصة مع عائلة الزوج.