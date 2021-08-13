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"واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.. كنت أعتقد بأن الهدف من هذه التوصية أن نتجنَّب الحسد و العين، و لكنّي مع الأيام أدركت عمقًا أبعد من ذلك بكثير، استعينوا بالكتمان.. كي لا تُصابوا بخيبات الأمل علنًا، فهي أكثر ألمًا.. استعينوا بالكتمان.. لأنَّ الكلام عن أحلامكم و مشاريعكم سهل يجعلكم تتوقعون من أنفسكم الكثير و الكثير، و عندما تحقّقون القليل تشعرون بالفشل لأن سقف التوقعات الذي أعلنتم عنه بات عاليًا جدًا.. استعينوا بالكتمان.. لأنَّ الأحلام أيضًا تتعرَّض للسَّرقة.. استعينوا بالكتمان.. لأنّ الطاقات تُهدَر في القول بدلاً من الفعل.. استعينوا بالكتمان.. لأنّ فرحة الوصول وحدكم و بجهدكم لا تقدّر بثمن."​