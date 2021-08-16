سلسلة في تربية الاطفال

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
890
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
زملائي زميلاتي زور المنتدى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
ساشرع بحولي الله تعالى انطلاقا من اليوم بتقديم سلسلة حول تربية الاطفال
طالبا منكم الدعوة بالتوفيق مع تقديم ملاحظاتكم مهما كانت سلبية او
حتى نرتقى بمنتدانا الى المستوى الاعلى
تعلم وعلم غيرك
 
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