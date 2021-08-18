الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعاً (؟!) الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تبارك و تعالى -

Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

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إنضم
17 ديسمبر 2014
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

** الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعاً (؟!)

• - قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تبارك و تعالى - :

• - وقال أبو محمّد بن حزم : الصحابة كلّهم من أهل الجنة قطعاً ، قال اللَّه تعالى : لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى [ الحديد : ١٠ ] .

• - وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ [ الأنبياء : ١٠١ ] .

• - فثبت أن الجميع من أهل الجنة ، وأنه لا يدخل أحد منهم النار ، لأنهم المخاطبون بالآية السابقة .

📜【الإصابة في تمييز الصحابة (١٦٣/١)】

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