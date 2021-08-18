قهوة وأزهار، إلتقاطات جديدة

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,007
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
29.gif

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله يكون الجميع بخير وعافية
هذه بعض الإلتقاطات الجميلة التي أود مشاركتها معكم
إن شاء الله تنال إعجابكم

هذه الإلتقاطات كانت بسبب سعادتي بحصولي على النسخة الورقية
من رواية سلــــآم الله على عينيــــــكِ للكتاب محمد السالم

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أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بمشاهدة هذه الصور
إلى الملتقى بإذن الله مع إلتقاطات أجمل

في أمان الله
 
Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
شكرا على الصور الجميلة
بارك الله فيك
 
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