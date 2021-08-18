قهوة وأزهار، إلتقاطات جديدة

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 13,007
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله يكون الجميع بخير وعافية
هذه بعض الإلتقاطات الجميلة التي أود مشاركتها معكم
إن شاء الله تنال إعجابكم
هذه الإلتقاطات كانت بسبب سعادتي بحصولي على النسخة الورقية
من رواية سلــــآم الله على عينيــــــكِ للكتاب محمد السالم
أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بمشاهدة هذه الصور
إلى الملتقى بإذن الله مع إلتقاطات أجمل
في أمان الله