😭😭 العودة... I am back

تذكرتني

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اسيل الحياة

اسيل الحياة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 سبتمبر 2015
المشاركات
1,186
النقاط
71
العمر
20
محل الإقامة
مستغانم
الجنس
أنثى
السللم عليكم (｡◕‿◕｡)
اتمنى ان يكون مرحب بي معكم من جديد (◠‿◕) فقد مر على غيابي حوالي 6 سنوات تقريبا... (╯︵╰,)
قد تغير الكثير فالمنتدى فلا شيئ يبقى على حاله (ฅ´ω`ฅ)
لا ادري عساكم لا زلتم تتذكرونني ام لا ولكن انا سعيدة لعودتي (✪‿✪)
دخلت المنتدى وانا في المتوسطة (◔‿◔) وها انا الان اوشك على التخرج من الجامعة بإذن الله \(^_^)/
....اشتقت لكم كثيرا... (. ❛ ᴗ ❛.)
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,540
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

❤️❤️أهلا وسهلا ومرحبا نورتينا من جديد اختي

اتمنى لكِ اقامة طيبة بيننا
وربي يوفقك
ونفرحو معاك بالتخرج نتاعك عن قريب
🎂🎂
 
اسيل الحياة

اسيل الحياة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 سبتمبر 2015
المشاركات
1,186
النقاط
71
العمر
20
محل الإقامة
مستغانم
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

❤️❤️أهلا وسهلا ومرحبا نورتينا من جديد اختي

اتمنى لكِ اقامة طيبة بيننا
وربي يوفقك
ونفرحو معاك بالتخرج نتاعك عن قريب
🎂🎂
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شمرا على مرورك العطر
افرحني ردك
وستكون باذن الله
امين وجميع المسلمين
ان شاء الله يا رب
 
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