😭😭 العودة... I am back

السللم عليكم (｡◕‿◕｡)

اتمنى ان يكون مرحب بي معكم من جديد (◠‿◕) فقد مر على غيابي حوالي 6 سنوات تقريبا... (╯︵╰,)

قد تغير الكثير فالمنتدى فلا شيئ يبقى على حاله (ฅ´ω`ฅ)

لا ادري عساكم لا زلتم تتذكرونني ام لا ولكن انا سعيدة لعودتي (✪‿✪)

دخلت المنتدى وانا في المتوسطة (◔‿◔) وها انا الان اوشك على التخرج من الجامعة بإذن الله \(^_^)/

....اشتقت لكم كثيرا... (. ❛ ᴗ ❛.)