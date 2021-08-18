😭😭 العودة... I am back

اسيل الحياة
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 21 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 1,186
- النقاط
- 71
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- مستغانم
- الجنس
- أنثى
السللم عليكم (｡◕‿◕｡)
اتمنى ان يكون مرحب بي معكم من جديد (◠‿◕) فقد مر على غيابي حوالي 6 سنوات تقريبا... (╯︵╰,)
قد تغير الكثير فالمنتدى فلا شيئ يبقى على حاله (ฅ´ω`ฅ)
لا ادري عساكم لا زلتم تتذكرونني ام لا ولكن انا سعيدة لعودتي (✪‿✪)
دخلت المنتدى وانا في المتوسطة (◔‿◔) وها انا الان اوشك على التخرج من الجامعة بإذن الله \(^_^)/
....اشتقت لكم كثيرا... (. ❛ ᴗ ❛.)
اتمنى ان يكون مرحب بي معكم من جديد (◠‿◕) فقد مر على غيابي حوالي 6 سنوات تقريبا... (╯︵╰,)
قد تغير الكثير فالمنتدى فلا شيئ يبقى على حاله (ฅ´ω`ฅ)
لا ادري عساكم لا زلتم تتذكرونني ام لا ولكن انا سعيدة لعودتي (✪‿✪)
دخلت المنتدى وانا في المتوسطة (◔‿◔) وها انا الان اوشك على التخرج من الجامعة بإذن الله \(^_^)/
....اشتقت لكم كثيرا... (. ❛ ᴗ ❛.)