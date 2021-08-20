هذه اليمين: تقطع النسل وتأتي بالفقر وتتساوى مع الشرك بالله

ناصر dz
:: عضو بارز ::
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن الحلف باليمين الكاذبة قد يسبب العقم، ويقطع النسل، ويأتي بالفقر عاجلًا غير أجل، ويذهب بالمال كما قال النبي- صلى الله علية وسلم- ويتساوى مع الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في العقوبة، ويغمس صاحبه في الفقر في الدينا، ويوم القيامة في النار وهذا يسمى اليمين الغموس.
وأوضح الداعية الإسلامي أن اليمين الغموس هي أن يحلف صاحبها عامدا متعمدا قاصدا وهو يعلم أنه كذاب، ولا كفارة لها إلا أن يغمس صاحبها في نار جهنم، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، وشرط التوبة يكون برد الحقوق وتهذيب النفس.
وأضاف أبو بكر، في لقائه ببرنامج،" اسأل مع دعاء: المذاع عبر فضائية" النهار" لو تاب الإنسان وحج واعتمر وهذا الشخص لم يكذب نفسه أمام الجميع فلا يقبل الله منه توبة وهذا لأن به حق عبد، والنبي الكريم قال في حديث صحيح إن اليمين الغموس تعقم النسل، وتمنع البركة، ولا يجد هذا الشخص بركة لا في خلفة ولا في أي شيء، مشيرا إلى أن النبي قال في حديث واحد عن هذه اليمين إنها تذهب بالمال.
وأوضح الداعية الإسلامي أن اليمين الغموس هي أن يحلف صاحبها عامدا متعمدا قاصدا وهو يعلم أنه كذاب، ولا كفارة لها إلا أن يغمس صاحبها في نار جهنم، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، وشرط التوبة يكون برد الحقوق وتهذيب النفس.
وأضاف أبو بكر، في لقائه ببرنامج،" اسأل مع دعاء: المذاع عبر فضائية" النهار" لو تاب الإنسان وحج واعتمر وهذا الشخص لم يكذب نفسه أمام الجميع فلا يقبل الله منه توبة وهذا لأن به حق عبد، والنبي الكريم قال في حديث صحيح إن اليمين الغموس تعقم النسل، وتمنع البركة، ولا يجد هذا الشخص بركة لا في خلفة ولا في أي شيء، مشيرا إلى أن النبي قال في حديث واحد عن هذه اليمين إنها تذهب بالمال.