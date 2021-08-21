احب هذا النوع وهذا الأسلوب الخاص "

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,773
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
أحب من يتذوق كلماته قبل قولها، من يضع نفسه مكان آخرٍ ليلتمس أحاسيسه فيعذره، من يخاف من أثر كلمه وفعله، من لا يعتبر تأثيره على الآخرين هين!
ببساطة يتعامل بمدأ الاحترام مع الجميع، وإذ هو كذلك فالجميع بالمثل يعامله.. من غير استثناء.
فلا يمكن لأحد أن يفتعل معه مشاكل وضجيج أو يؤذيه بكلامٍ جارح، ليس لأنه طيب، بل لأنه في ذات الوقت قوي.
لأنه لا يظهر بمظهر من يمكن لك استغلاله أو التلاعب به، إنما يحتاج الآخر لحساب كلماته قبل قولها أمامه، ليس خوفًا إنما حياءً منه.. شيء بين الاحترام والهيبة. 💛🦋
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top