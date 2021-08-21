احب هذا النوع وهذا الأسلوب الخاص "

أحب من يتذوق كلماته قبل قولها، من يضع نفسه مكان آخرٍ ليلتمس أحاسيسه فيعذره، من يخاف من أثر كلمه وفعله، من لا يعتبر تأثيره على الآخرين هين!ببساطة يتعامل بمدأ الاحترام مع الجميع، وإذ هو كذلك فالجميع بالمثل يعامله.. من غير استثناء.فلا يمكن لأحد أن يفتعل معه مشاكل وضجيج أو يؤذيه بكلامٍ جارح، ليس لأنه طيب، بل لأنه في ذات الوقت قوي.لأنه لا يظهر بمظهر من يمكن لك استغلاله أو التلاعب به، إنما يحتاج الآخر لحساب كلماته قبل قولها أمامه، ليس خوفًا إنما حياءً منه.. شيء بين الاحترام والهيبة.