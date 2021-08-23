المساعدات الانسانية مع صديقي! اربعا اثراثن

تلقيت اتصالا هاتفيا قبل قليل من احد الاشخاص لن أفصح لكم عن اسمه ... قالي وش رايك ندو مساعدات لسبيطار ... قتلو مكاش مشكل نروحو ... قالي عندي دراز ندوهلهم .. قالهالي جاتني ذيك العفسة تاع تتفكر وش راه صاري في دزاير .. شقل لي باج قع يولو يحكو عليك .. ويحطو في هذاك الشريط الاحمر تاع قناة النهار مكتوب فيه (تم القبض على شخصين قامو بخنق المرضى بواسطة"دراز" بمستشفى الأغواط ) ديجا من اسمو يخلعك "دراز" ... لي لباس عليه وما ياكلوش .. كملت هذاك التخيل ولكوشمار قتلو مافيهاش ماروحش ... ممرنكة تكون مريح في امان الله تلقى روحك تشارع مع جماعة لربعا ناث اراثن ...





دراز = انواع الحلويات والمكسرات التي تؤمل في ليلة عاشوراء





شيخ ديلور​