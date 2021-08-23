السلام عليكم اخوتي اما بعد أولا أعلم ان الله مسطر كل شيء ولكل رزقه و الوقت المناسب الذي سيرزق به لكن نحن كبشر تعلق في أذهاننا أمور نود قذفها بعيدا في حديث أو دعاء او حتى كتابة موضوع مثلي الان مربط الفرس لماذا صار المجتمع ينظر لشكلك قبل أي شيء آخر فيك في حين انت لست مسؤول عليه هكذا خلقت ولاتملك سبيلا لتغيير شيء فيك انا مثلا يعتبرني مجتمعي هذا قصيرة لأن طولي 1.57 فقط لا أكثر حكم عني لأنني قصيرة القامة بينازة سنفورة والعديد من الألقاب اللاواعية انا في مجتمع اذا تقدم لك خاطب ما يقال لك صح انت متربية وباهية وبنت ناس بصح قصيرة !!! يعني هذه الصفة غطت عن كل المزاجيا وحتى الشباب ليوم كل يبحث عن الطول مافهمتش هل لنا سلطة في اختيار احجامنا ولم نمارسها هل ننقرض مثلا .. والله يا أسافاه على حالنا هذا لازلنا في القاع وسنبقى هكذا أمة جاهلة جاحدة انت طويل وانت قصير انت بدينة انت جميلة لكن لو زدتي ببعض سنتيميترات فقط

وحقيقة اعجب بي شخص وكان يود خطبتي لكنه تردد بسبب طولي بحجة أنه يريد فتاة طويلة عقدتونا والله ربي يهدينا

طرحت هذا الموضوع اليوم لأن الأمر تفاقم واضحينا لا نهتم بمشاعر أناس اخرين لم اكن يوما ارى نفسي بهذا المنظور لكن التعاليق البالية أثرت فعليا على نفسيتي إتقو الله في نفسيات البشر فليس الكل ذو قلب الأسد