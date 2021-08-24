ثبت روحك... ! ربي ولادك مليح!

بعد معاناة وحد العشر سنين هاك ولا اكثر وتمرميد و تلم باه تزوج و بعد الزواج وحد الخمس سنين وانت تخدم غير باه ترجع دين تاعك...يرزقك ربي بطفل و سمانة و انت مرتك مضاربين وش تسموه هيا تقول على والدها وانت تقول على والدك ايا يفرى المشكل بتشناف نسيبتك لي في كل فيراج تسينياليلك بتعواج حنوكها بعد هذي المعاناة...يبدا ابنك يكبر و انت تكبر ومش حاط معاه حتى يجي نهار تسمع بلي ابنك موهوب؟؟؟ تسقسيه وشنهي الموهبة تاعك يقلك الرقص في التيك توك و القدوة تاعو ريفكا...مالا نصيحة الا زوجت ورزقك ربي بالذرية حاول قع وش تقدر باه تنشأهم نشأة صالحة ماكش تجيب باه تعمر الفيد برك و الام ثاني لازم تربيهم و تساعد في استقامتهم مش يكون تخمامها تجيب ذراري غير باه تشد الراجل ومايهربش عليها ياو هذوما راهم ولادتكم مش مسامير تمتني بيهم زوجك....انعم ايييه (-.-')





دلور​