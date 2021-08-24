ثبت روحك... ! ربي ولادك مليح!

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
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محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
بعد معاناة وحد العشر سنين هاك ولا اكثر وتمرميد و تلم باه تزوج و بعد الزواج وحد الخمس سنين وانت تخدم غير باه ترجع دين تاعك...يرزقك ربي بطفل و سمانة و انت مرتك مضاربين وش تسموه هيا تقول على والدها وانت تقول على والدك ايا يفرى المشكل بتشناف نسيبتك لي في كل فيراج تسينياليلك بتعواج حنوكها بعد هذي المعاناة...يبدا ابنك يكبر و انت تكبر ومش حاط معاه حتى يجي نهار تسمع بلي ابنك موهوب؟؟؟ تسقسيه وشنهي الموهبة تاعك يقلك الرقص في التيك توك و القدوة تاعو ريفكا...مالا نصيحة الا زوجت ورزقك ربي بالذرية حاول قع وش تقدر باه تنشأهم نشأة صالحة ماكش تجيب باه تعمر الفيد برك و الام ثاني لازم تربيهم و تساعد في استقامتهم مش يكون تخمامها تجيب ذراري غير باه تشد الراجل ومايهربش عليها ياو هذوما راهم ولادتكم مش مسامير تمتني بيهم زوجك....انعم ايييه (-.-')


دلور​
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
الواحد لازم يكون عندو هدف من الزواج
ماش يزوج برك ويزيد يجيب ولاد برك
لي يجيب ولاد يربيهم ويوقف عليهم
كيما قلت ماش يجيب ومبعد يلقاهم يشطحو في التيك توك ويتبهللو

صحيت اخي محمد على الموضوع القيم.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
على الشخص اختيار الزوجة الصالحة كي يستطيع تربية اولاده يتعاون مع زوجته في تربية اولاده ليس تركه لها وحده و يختار اصحاب لاولاده
بورك فيك على الموضوع القيم أخي محمد جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
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