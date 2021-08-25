كورونا راحت هكذا قالت خالتي الزايخة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
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ذكر
كورونا راحت
حسب خالتي الزايخة

اليكم التفاصيل

اليوم رحت زيارة لواحد العجوز
انا نسميها خالتي الزايخة

خالتي الزايخة كبيرة في السن
في حدود السبعين من عمرها
تحب السياسة
و البالون
و زيدان
و ليكيب ناسيونال

و تعرف الأطباءالمليح و القبيح

و تعرف فنون الحب
و تعرف كيف الشاب يفكر

و تحب التلميح في الكلام
و تفهم المعاني
و الله ما تهفها
ههههههه

المهم اليوم رحت نزورها
كيما العادة و العوائد
سقساتني على حمل المدام
و فهمتني معنى الحمل
سقساتني على مشكل
المرحوم جمال
و فهمتني وين رآه لاحق
التحقيق
و لقيتها زعلانة من زيدان
قالت ما عوناش في الحرائق
تاع الغابات كينا يلزم الحال

حكاتلي على المروك قالتلي لازم نحبسوا عليهم الغاز

و ختمتها على كورونا
و قالت

كورونا راحت خلاص

راحت كيف يا خالتي

اييه راحت و ما بقاتش حاجة اسمها كورونا

و الله ما فهمت خالتي
ها فهميني

شوف يا ولدي
تسمع بلي الكاليتوس مليح بكورونا

ايه نسمع بصح واش دخل الكاليتوس في
الكورونا راحت

ايه يا رأس الحجر
ماهوش الغابات تاع العالم احرقت

واه تحرقت بصح ما فهمتش فهميني

الغابات واش فيها

فيها الأشجار
و الاعشاب

ايوا رك قلتها

فيها الاعشاب

و الاعشاب فيه الكاليتوس
و الكاليتوس تحرق
و أرض تبخرت
و كي لرض تبخرت
كورونا راحت


واااو
واااااااااو
غابات العالم تحرقت
الكاليتوس تحرق
لرض تبخرت
كورونا راحت

خالتي انت دوختيني منين راكي تجيبي هاذ العلم

واش من علم
تاع الكاليتوس و كورونا

ايه تاع بنتي فريحة تعمل ليك
تبخيرة تاع كاليتوس

فريحة بنتك تبخرني
لا لا خالتي راني مليح ما تبخرني
ما تيقريني انا اصلا راني مريض

تبقاي على خير خالتي
في الناير راني نجي نشوفك

الناير
ايه تفكر جيبلي حقي تاع الشرشم
العام اللي فات ما جبليش
هههههه
نحيبلك خالتي والله نحيبلك
تصبحي على خير خالتي
تبقي على خير
قبل ما يلحق الكاليتوس تاع فريحة
و الهربة تسلك
هههههه









 
Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
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النقاط
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أرض الله الواسعة
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ذكر
ههههههه ضحكتنا خويا بارك الله فيك.............. حقيقة جلسة الكبار فيها بركة كبيرة والله
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,238
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
القعدة مع كبار هايلة
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
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