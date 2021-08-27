انقطعت الكهرباء أثناء تلاوة مقرىء مصرى فأبهر وأذهل الحاضرين بصوته الطبيعي

نتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المقرئين المصريين أثناء تلاوة القرآن الكريم فيما يبدو عزاء أو جلسة استماع، بينما بشكل مفاجيء انقطعت الكهرباء عن المكانوتداول رواد مواقع التواصل، وتطبيق «تيك توك» بالتحديد، الفيديو بعنوان «انقطعت الكهرباء فكانت المفاجأة».ويظهر في الفيديو المقرئ عبدالفتاح الطاروطي، من قرية طاروط، إحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، يقرأ الآية رقم 84 من سورة القصص «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».وبينما يتلو المقرئ من آيات الله البينات، انقطعت الكهراباء بشكل مفاجيء، إلا أنه لم يتردد في استكمال القراءة بدون ميكروفون، ليفاجأ الحضور بصوت الشيخ القوي، وأدائه الذي يتفوق على قدرة الميكروفون.وانهالت الصيحات والآهات على المقرئ عبدالفتاح الطاروطي، أثناء تلاوتة، مشيدة بأدائه وقوة صوته وحلاوته. حتى أن أحد الحضور قام بتقبيله بعد الانتهاء من الآية.وانتشرت التعليقات على الفيديو من جانب عدد من المتابعين. وقال أحدهم: «جسمي قشعر»، وعلق آخر: «محدش مبوظ الدنيا غير المساعات خصوصا العالية». وقال ثالث: «والله بدون سماعات أحسن بكتير».ومن بين التعليقات، حاول عدد من المتابعين السؤال عن اسم المقرئ، حتى رد أحدهم بتعليق: «ده الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، ابنبلدي وبيته جنب بيتيوبينما يتلو المقرئ من آيات الله البينات، انقطعت الكهراباء بشكل مفاجيء، إلا أنه لم يتردد في استكمال القراءة بدون ميكروفون، ليفاجأ الحضور بصوت الشيخ القوي، وأدائه الذي يتفوق على قدرة الميكروفون.وانهالت الصيحات والآهات على المقرئ عبدالفتاح الطاروطي، أثناء تلاوتة، مشيدة بأدائه وقوة صوته وحلاوته. حتى أن أحد الحضور قام بتقبيله بعد الانتهاء من الآية.وانتشرت التعليقات على الفيديو من جانب عدد من المتابعين. وقال أحدهم: «جسمي قشعر»، وعلق آخر: «محدش مبوظ الدنيا غير المساعات خصوصا العالية». وقال ثالث: «والله بدون سماعات أحسن بكتير».ومن بين التعليقات، حاول عدد من المتابعين السؤال عن اسم المقرئ، حتى رد أحدهم بتعليق: «ده الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، ابنبلدي وبيته جنب بيتي