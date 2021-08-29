منطقة كامارغ جنوب فرنسا

سافر تعرف الناس و كبير القوم طيعه ***** كبير الكرش و الراس بنص فلس بيعه



عبد الرحمان المجذوب

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مجسم لطائرة ميراج



























جسر Garabit, جسم مخصص للسكة الحديدية تم تصميمه من كوسطاف إيفل, نفس مصمم برج إيفل









جسر ميلاو, اضخم واطول جسر في العالم















تكثر المنعرجات في المنطقة الجبلية le massif central, وصادفنا الكثير من السيارات المتوقفة بسبب الأعطاب الفنية الناجمة عن وعورة الطريق















مع ارتفاع الحرارة, اعتقد أن هذا الشخص تم طرد ساقيه من نافذة السيارة بسبب رائحة الجوارب هههههه









وصلنا اخيرا لمنطقة كامارغ في كثلة ضبابية تفوح منها رائحة الرطوبة والمستنقعات















أصابني صُداع بالرأس وأنا ابحث عن ترجمة flamant rose بالعربية, إنه طائر الفلامينغو أو طائر النّحّام









Camping bungalow





​ نبداو الموضوع بهذه التحفة الأمريكية...على حساب الفال راك فاهممجسم لطائرة ميراججسر Garabit, جسم مخصص للسكة الحديدية تم تصميمه من كوسطاف إيفل, نفس مصمم برج إيفلجسر ميلاو, اضخم واطول جسر في العالمتكثر المنعرجات في المنطقة الجبلية le massif central, وصادفنا الكثير من السيارات المتوقفة بسبب الأعطاب الفنية الناجمة عن وعورة الطريقمع ارتفاع الحرارة, اعتقد أن هذا الشخص تم طرد ساقيه من نافذة السيارة بسبب رائحة الجوارب ههههههوصلنا اخيرا لمنطقة كامارغ في كثلة ضبابية تفوح منها رائحة الرطوبة والمستنقعاتأصابني صُداع بالرأس وأنا ابحث عن ترجمة flamant rose بالعربية, إنه طائر الفلامينغو أو طائر النّحّامCamping bungalow

To be continued..​

قمت الأسبوع المنصرف بأول رحلة إلى منطقة كامارغ التي لم اكن اعلم عنها شيئا سوى أنها قريبة من مدينة مونبوليي. بعد تردد وتوجس من هذه المنطقة المجهولة, توكلت على بركة الله عملا بوصية عبد الرحمان المجذوب.