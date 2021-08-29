.♥.•°روعة الحياة بعيون حزينه °•.♥.• اذهب الى الأسفل

•.♥.•°لا طعم للحياة بدون مشكلات •.♥.•..

ولاقيمة لها بدون متاعب ... ولا أثر لها بدون منغصات



تماماً كما أن النهار لا طعم لهـ بدون ليل ...



والفرح بدون ألم ...والنجاح بدون التضحية .... والعلا بدون السهر ....









•.♥.•°الحياة أكثر جمالاً وروعة في عيون المتعبين •.♥.•°

تجدهـ يسعى ويحفى وقد أضناهـ التعب ....



ولكن لايلبث أن يرى طفلاً يبتهج لإحسان قد قدمهـ لهـ ...



إلا وقد انفرجت كل أساريرهـ



وراح كل تعبهـ .....









•.♥.•°والحقيقة ليست هنا •.♥.•°

الحقيقة ..!!

شيء ندركهـ ...وننساهـ







•.♥.•°نسعى وراءهـ •.♥.•°

ونبتعد عنهـ

ولكن ...

مامعنى أن تكون مهموماً أو حزيناً .....؟

ما معنى أن تتألم لكلام يقولهـ صديق عن صديقهـ ؟؟..



أو تحزن من أجل جار فقد عزيزاً عليهـ ؟



ما معنى أن تبكي لحادث وقع لإنسان لا تعرفهـ ؟؟



ما معنى أن يتحركـ قلبكـ لمأساة يعيشها إخوان لكـ ؟؟



ما معنى كل هذهـ الأشياء وغيرها ..؟؟



معناهـ أن تتعب ...



معناهـ أن تشقى ...







•.♥.•°معناهـ •.♥.•°

أن تضيف لرصيدكـ الخاص من المشاكل و المتاعب رصيداً جديداً •



معناهـ أنكـ إنسان ...تعيش الحياة طولاً وعرضاً ...



وبكل معاني الإنسانية التي أودعها الله فيكـ ...



هـذا هو الألم الذي يأتي على أحد من البشر ...يداهمهـ ... يكاد يحيلهـ جثة خامدة



....جثة تتنفس ... تتحركـ ... لكنها لا تشعر سوى الكآبة







•.♥.•°ويبقى هناكـ تساؤل •.♥.•°

عن ماهية تصرفنا مع هـذا الألم الذي يفترسنا ....أقابعون مطأطئوا الرأس ...



مستسلمون فهالكون ؟؟ أم صامدون في وجهـ الريح فناجون من خضمهـ وإعصارهـ ؟؟







•.♥.•°وهنا تكمن الروعة •.♥.•°

هكذا تكون نعمة القدرة على (التألم) ...







•.♥.•°فالألم .. هـو النار التي تصقلنا •.♥.•°

النار التي تجعلنا أكثر صفاءًا...النار التي تحول العظم داخلنا إلى ماسٍ لامعٍ براق...



هـو الأداة الغامضة التي تنبهنا إلى حقيقة أنفسنا



الأداة التي تفتح عيوننا على مواضع خللنا .. وعيوبنا .. فنسعى جاهدين على التخلص منها ...



الألم.. هو تلكـ القوة المبهمة المحركة التي تجعل عقولنا تسيطر على أنفسنا فتجعلنا



نتراجع ...نفكر .. نتصرف بطريقة أخرى نقية صافية ...







•.♥.•°من هنا .. تنبع السعادة •.♥.•°

فنحن عندما نعاني ... نتعذب.. نتألم ...نصبح أكثر نضجاً.. وأكثر قدرة على التحمل ,,, وأكثر



عطفاً على الآخرين .... وأكثر تسامحاً معهم ... أكثر إحساساً بوطأة آلامهم..



وبالتالي ...





•.♥.•° أكثر إنسانية •.♥.•°

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