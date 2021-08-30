مجرد راي 09

المحرّمات مثل قطعة نقدية بوجهين، الاول بشع وضار وقد يتعدى ضرره مستوى الفرد ليهلك مجتمعا بأكمله. أما الوجه الآخر فهو المتعة واللذة المتوقعة، والصورة الجميلة التي تدركها النفس وتنجرف طواعية لتحقيقها والفوز بها.

لكن اغلب الدعاة والائمة والخطباء يركزون على الوجه الاول فينصحون باجتناب المحرم لانه بشع مُهلك..ويغفلون زاوية الجذب القوية في الوجه الثاني للفعل المحرم..