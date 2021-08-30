مجرد راي 09

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
923
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
المحرّمات مثل قطعة نقدية بوجهين، الاول بشع وضار وقد يتعدى ضرره مستوى الفرد ليهلك مجتمعا بأكمله. أما الوجه الآخر فهو المتعة واللذة المتوقعة، والصورة الجميلة التي تدركها النفس وتنجرف طواعية لتحقيقها والفوز بها.
لكن اغلب الدعاة والائمة والخطباء يركزون على الوجه الاول فينصحون باجتناب المحرم لانه بشع مُهلك..ويغفلون زاوية الجذب القوية في الوجه الثاني للفعل المحرم..
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,286
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
تعريف المحرمات في اللغة: الحرام هو الممنوع , حرمه الشيء يحرمه حرماً,وأحرمه أيضا:إذا منعه إياه
تعريف المحرمات اصطلاحاً: المحرم:هو ماذم فاعله,ولو قولاً ولو عمل قلب شرعاً.
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سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
923
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
تعريف المحرمات في اللغة: الحرام هو الممنوع , حرمه الشيء يحرمه حرماً,وأحرمه أيضا:إذا منعه إياه
تعريف المحرمات اصطلاحاً: المحرم:هو ماذم فاعله,ولو قولاً ولو عمل قلب شرعاً.
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السلام عليكم
بارك الله فيك على هذه الوصفات الشهية
وفي انتظار الأروع والمميز
بارك الله فيك لك مني أجمل التحيات
 
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