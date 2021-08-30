البيت السلفي ( متجدد بإذن الله )

زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قــال ابن القيم رحمه الله :
في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثًا عظيمة، #فالبكاء يسيل ذلك ويُحدِره من أدمغتهم، فتقوى أدمغتُهم وتصح ..
فإنّ البكاء والعِياط يوسِّع عليه مجاري النَّفَس، ويفتح العُروق ويصلِّبها، ويقوِّى الأعصاب
[مِفتاح دار السَّعادة (776)
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قــال ابن القيم رحمه الله :
في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثًا عظيمة، #فالبكاء يسيل ذلك ويُحدِره من أدمغتهم، فتقوى أدمغتُهم وتصح ..
فإنّ البكاء والعِياط يوسِّع عليه مجاري النَّفَس، ويفتح العُروق ويصلِّبها، ويقوِّى الأعصاب
[مِفتاح دار السَّعادة (776)