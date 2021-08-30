البيت السلفي ( متجدد بإذن الله )

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إذَا أردتَ صَلاحَ ابنكَ، فأودعهُ فِي رِيَاضِ القُرآن وبينَ صُحبةِ القُرآن، "سَيُصلحهُ شَاء أَم أبَى".



قالَ ابنُ الجوزي رحمهُ الله:

كانَ السّلف إذَا نشَأ لِأحدهِم وَلد شغلوهُ بحفظِ القرآن وسَماعِ الحديث، فيثبت الإيمانُ فِي قَلبهِ.