البيت السلفي ( متجدد بإذن الله )

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
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أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قــال ابن القيم رحمه الله :

في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثًا عظيمة، #فالبكاء يسيل ذلك ويُحدِره من أدمغتهم، فتقوى أدمغتُهم وتصح ..
فإنّ البكاء والعِياط يوسِّع عليه مجاري النَّفَس، ويفتح العُروق ويصلِّبها، ويقوِّى الأعصاب

📓[مِفتاح دار السَّعادة (776)
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,386
النقاط
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الجنس
أنثى
🍃الطفل ينشئ علي ما عودته عليه

🌷قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:

🍃مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج #الاعتناء_بأمر_خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره

🍃 من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع

🍃 فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما

🍃 ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها

🍃 وكذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه منه

🍃فتغيير العوائد من أصعب الأمور يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا

🍃وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي ويعوده البذل والإعطاء

🍃وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء

🍃ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير

🍃ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل

🍃 فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم وللجد والتعب عواقب حميدة
إما في الدنيا وإما في العقبى وإما فيهما

🍃 فأروح الناس أتعب الناس وأتعب الناس أروح الناس

🍃فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم

🍃ويعوده الانتباه آخر الليل فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز فمستقل ومستكثر ومحروم فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا .

🌷 تحفة المودود بأحكام المولود(٢٤٠ - ٢٤١)
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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أنثى
🍃 يجوز حمل الطفل في الصلاة لحاجة

🌷 الجَــــ ـــوَابُ:

🍃 لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهراً واحتاج إلى حملها،

🍃 لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله،

🍃 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان يصلي بالناس وهو حاملها صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها )،

🍃فإذا فعلت المرأة ذلك بطفلها فلا بأس به، لكن الأفضل أن لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

🌷 [مجموع فتاوى ابن عثيمين (13/311) ]
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
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27 جويلية 2013
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أنثى
تخويف الأطفال بعبارة 👈الله بيحطك في النار

(إذا بتكذب الله بيحطك في النار)، (إذا بتضرب أخوك الله بيحطلك سيئات).

عبارات هي نفسها من الكذب الذي ننهى الأطفال عنه!
👈 بل لعلها من أسوأ الكذب!

فهي تسبب سوء الظن برحمة الله تعالى، وفي أخطر مرحلة عمرية على تكوين الشخصية- مرحلة الطفولة.

👈 1. نحن نعلم أن هذا الطفل غير مكلف، وأنه لا سيئات عليه. وليس من عبثٍ قدَّر الله أن تكون سنوات الطفولة هكذا. فبأي حق ننسب إلى الله فعلا نفاه عن نفسه: محاسبة ومعاقبة الأطفال؟!

👈2. ستقول المربية: (لكني أريد أن أنمي في الطفل جانب مراقبة الله). طيب تمام، هناك أساليب كثيرة: (ألست يا بني تحب الله؟ هذا الفعل الذي تفعله الله لا يحبه. الله لا يحب الكذب، بل يحب الصدق).

👈 3. نربي أبناءنا بتغليب جانب الترغيب: (إذا تركت هذا الفعل لوجه الله فإن الله سيعطيك حسنات). وهذا صحيح. فالطفل يثاب إن فعل شيئا لوجه الله.

👈 4. هاتوا لي حديثا واحدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لطفل أن الله يعاقبه؟ بل نجد في البخاري مثلا أن الحسنُ بن عليٍّ رضي الله عنهما أخذ تمرةً مِن تمرِ الصَّدَقة، فجعَلَها في فيه، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كخْ كخْ))؛ ليطرحَها، ثم قال: (أمَا شعرتَ أنَّا لا نأكُل الصَّدقَةَ؟)...وما قال له يطرحك في النار ولا يحسب لك سيئات.

👈 5. فإن قيل: (لكن أريد أن أردعهم عن المحرمات) الجواب: ليس بالكذب! وليس هناك ما يسوغ أن تنشئ لدى طفلك تصوراً مشوهاً عن الله تعالى!

👈7. من المؤلم أن يقال للطفل في المدارس التنصيرية (غمض عينك...فتح عينك...المسيح يسوع هو الي أعطاك الشكلاطة)، بينما في مدارس المسلمين: (الله بيحطك في النار)!!

🍃أنا شخصيا إذا سألني أبنائي: (صحيح يا بابا إذا بنكذب بنروح على النار؟) أقول لهم: (لا يا بابا. الله رحيم لا يعاقب الأطفال. لكن الذي يتعود على شيء محرم في صغره عادة يستمر عليه في الكبر. وحينئذ فستُكتب لكم سيئات. والذي سيئاته أكثر من حسناته مهدد بالنار).

👈 قد يقال: لكن طفل الرابعة ليس كطفل الثانية عشرة. صحيح، وقد يعاقب الطفل الأكبر بالضرب (غير المبرح) على ترك الصلاة مثلا. لكن حتى في القريبين من البلوغ نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه دون ادعاء أنه يعاقَب، مثل حديث ابن عباس: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك...الحديث).

🎀 أظن أن من حق أطفالنا أن يطلعوا على هذا الجانب من رحمة الله –أن الله لا يعاقبهم- فيحبوا الله لأجل ذلك.

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زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
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💡ما حكم ضرب الطفل من قبل أمه وهي تصلي وذلك بسبب إيذائه لها ؟

🟢الجـ👇ـواب:

#الشيخ:

- #أولا : الأطفال لا ينبغي أن يضربوا إلا عند الحاجة أو الضرورة، ويكون ضربهم ضرباً غير مبرح،

- #ثانياً : إذا كان لا يمكن أن يسكت إلا بالضرب فلا حرج عليها أن تضربه ضرباً خفيفاً لئلا يشوش عليها صلاتها، لكني أخشى إذا ضربته أن يزداد صياحه فتعود المسألة على عكس ما تريد، فلتعمل الأسباب التي يكون بها إسكاته بدون إخلالٍ بالصلاة.

🔹فتاوى المرأة الشيخ صالح العثيمين🔹
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
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أنثى
✍🏽 قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :

*《 رب بنت صالحة خير من ألف إبن 》.*

📓 درس ليلة (1441/3/19)

-----------

إن البناتِ ذخائرٌ من رحمةٍ .. وكنوزُ حبِّ صادقٍ ووفاءِ
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

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_
إذَا أردتَ صَلاحَ ابنكَ، فأودعهُ فِي رِيَاضِ القُرآن وبينَ صُحبةِ القُرآن، "سَيُصلحهُ شَاء أَم أبَى".

قالَ ابنُ الجوزي رحمهُ الله:
كانَ السّلف إذَا نشَأ لِأحدهِم وَلد شغلوهُ بحفظِ القرآن وسَماعِ الحديث، فيثبت الإيمانُ فِي قَلبهِ.
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

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البداية متعبة وصعبة لكن النهاية جميلة ...

✍🏻تربية الأبناء مسؤولية فاستعن بالله عليها .
↩قد يتعب القلب من تربية الأبناء وتعاني النفس من تمَرّدِهِم ؛ ممايسبب الهمّ والغم للوالدين ..
📋قال ابن القيم -رحمه الله-:
(إنّ من الذنوب مالا يكفّره إلا الهمّ بالأولاد.)

➖فهنيئاً لكم طريقًا لتكفير الذنوب ..

-وإن وجدتم من أبنائكم ما يتعبكم في تربيتهم = فاستغفروا ربكم.

◽الدعاء للذرية شديد الحضور في القرآن: -
(وأصلح لي في ذريتي)
(وإني أعيذها بك وذريتها)
(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين)
(رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي)
(ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا)
(رب هب لي من لدنك ذرية طيبة)
(واجنبني وبني أن نعبد الأصنام).

📃ففي تدبر الآيات السابقة، وما فيها من الدعاء للذرية؛ ندرك أن من أعظم أسباب صلاح الأبناء:
(كثرة الدعاء لهم).

👌🏻فاحترس أن تستغرق كثيرًا في الوسائل التربوية الحديثة، وتغفل عن الوسيلة العظمى، وهي:
(كثرة الدعاء لهم).

🔲واعلم تربية الأبناء مسؤولية و أن الحمل ثقيل فاستعن بالله على تربية أولادك فهو خير معين،
📋 فعن نمير :
قال كانوا يقولون:"الأدب من الآباء والصَّلاح من اللَّه عز وجل".
📔 [كتاب العيال لابن أبي الدنيا(329)
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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▪︎قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْبَشِير الإِبرَاهِيمي رَحِمَهُ الله 🌱:

إنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ يَجِبُ أَنْ تَتَعَلَّمَ، وَيَجِبُ أَنْ تَتهَذَّبَ ... فِي دَائِرَةِ دِينِهَا وبِأخلاَقِ دِينِهَـا،
فَإِذَا جَهِلْت الْمَرْأَة أَتْعَبْت الزَّوْج، وَأُفْسِدَت الْأَوْلَاد، وَأهْلكتْ،
ـ العلم الدِّينِيُّ هُوَ رَائِد الْعَفَاف ، وَإِن الْجَهْلَ هُوَ سَبَبُ اِنْحِدَارهَا إلَى مَا تَرَوْنَهُ وتَتعَاموْنَ عنه...!
ـ الاِسْتِعْمار مُتَشائِم عَلَى الْخُصُوصِ بتَعليمِنا لِلْبِنْت الْمُسْلِمَة، لِأَنّ نَتِيجَتُه تَكْوِين بِنْت صَالحة، وَتُصْبِح غَدًا زَوْجَة صَالِحَة، وَبَعْدَ غَدٍ أمَّا صَالحَة، وهَالَهُ أَن تَعْمُر الْبُيُوت وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ بالصَّالحَات، فَيلِدنَ جِيلاً صَالِحًا صَحِيح الْعَقَائِد، مَتِين الْإِيمَان، قَوِيم الْأَخْلَاَق، طُمُوح إلَى الْحَيَـاةِ...

🏷[ الآثَار 3/384 ]
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
🌱 #ﻧﺴﺎﺀ_ﺻﻨﻌﻦ_ﺃﺋﻤﺔ 🌱

🔸ﺍﻡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،
🔸ﺍﻡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،
🔸ﺍﻡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،
🔸 ﺍﻡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
📌ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ

🌷١ - ﺃﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻷﺳﺪﻳﺔ :
ﺩﻓﻌﺖ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﺤﻔﻈﻪ، ﻭﺃﺭﺳﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺄﻟﺒﺴﺘﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ، ﻭﻋﻤﻤﺘﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ : " ﺍﺫﻫﺐ ﻓﺎﻛﺘﺐ ﺍﻵﻥ " .

ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒِ ﺃﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﻈﻬﺮﻩ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ " : ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻓﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺩﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻪ " ،

ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺒﻼ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﻣﻔﺘﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

🌷٢ - ﺃﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﻣﺎﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭُﻟِﺪَ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺼﻴﺮ، ﻓﻨﺸﺄ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺘﻴﻤًﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺘﺼﺮُّﻑ ﺃﻣﻪ .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻻﺯﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺣﺬﻕ ﻭﺫﻛﺎﺀ، ﻭﺗﻔﻘُّﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻻ ﻳُﺘَﻮَﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻟﻴﺪﻫﺎ، ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﺌﺘﻪ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺗﺨﺘﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ .

ﺍﺭﺗﺤﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﺰَّﺓ - ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ، ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮَّﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺗﺼﺢ ﻟﻐﺘﻪ،

ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺛﻤﺮﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ .

🌷٣ - ﺃﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ

ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻴﺔ :
ﻭﻟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺑﻴﺖٍ ﻓﻘﻴﺮ، ﻣﺎﺕ ﺃﺑﻮﻩ ﻭﻫﻮ ﻃﻔﻞ، ﻓﺘﻜﻔﻠﺖ ﺃﻣﻪ ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ .

ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠّﻪ : ﻓﺤﻔﻈﺘﻨﻲ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻤﺮﻱ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻓﺤﻔﻆ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭﺍﺳﺘﻮﻋﺎﻩ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻩ، ﺭﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠّﻪ : ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻲ ﺗﻠﺒﺴﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ، ﻭﺗﻮﻗﻈﻨﻲ، ﻭﺗﺤﻤﻲ ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺨﻤﺮ ﻭﺗﺘﻐﻄﻰ ﺑﺤﺠﺎﺑﻬﺎ ﻭﺗﺬﻫﺐ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﺭﺣﻤﻜﻢ ﺍﻟﻠّﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ !

ﻗﺎﻝ : ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ، ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ ﺃﻣﻲ : ﺍﺫﻫﺐ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﺣﺪ، ﻗﺎﻝ : ﻓﺄﻋﻄﺘﻨﻲ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺭﻏﻔﺔ ﺷﻌﻴﺮ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺮﺓ ﻣﻠﺢ، ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ! ﺇﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘُﻮﺩﻉ ﺷﻴﺌﺎً ﻻ ﻳﻀﻴﻌﻪ ﺃﺑﺪﺍً، ﻓﺄﺳﺘﻮﺩﻋﻚ ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ،

ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ .

🌷٤ - ﺃﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﻭﻟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ‏( 194 ﻫـ ‏) ﺑﺒﻠﺪﺓ ﺑﺨﺎﺭﻯ . ﻣﺎﺕ ﺃﺑﻮﻩ ﻭﻫﻮ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻜﻔﻠﺘﻪ ﺃﻣﻪ ﻭﺃﺣﺴﻨﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ .
ﺫﻫﺒﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ، ﻓﺮﺃﺕ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ : " ﻳﺎ ﻫﺬﻩ ! ﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﻚ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺩﻋﺎﺋﻚ " ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻭﻗﺪ ﺭﺩ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ، ﻓﺘﺒﺪﻝ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﺳﺮﻭﺭﺍ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺭﺑﺘﻪ ﺃﻣﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺳﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ،
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻔﺬ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺃﺻﺢ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .

العدو يعرف أن المرأة هي مدرسة الأجيال لهذا يركز عليها في #الغزو_الفكري وانظر اليوم إلى حال نسائنا إلا من رحم الله يربين أبنائهن على #طيور_الجنة فماذا تريد من جيل تربى على الغناء والرقص.

منقولة بتجرد من صفحة السلفية ضد الماسونية
 
Nabillos

Nabillos

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أكتوبر 2014
المشاركات
41
النقاط
13
العمر
33
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
علموا أولادكم حب الله و رسوله
علموا أولادكم الاسلام
علموا أولادكم ما أمر به الله
علموا أولادكم من هو الشيطان وانه عدو لله و رسوله و عباده
 
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