وثائقي الإسلام في الصين (الجزء الأول) ؟

يتناول الوثائقي الإسلام في الصين.. النشأة.. التحديات.. ودخول عباد الله أفواجا !!؟

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.