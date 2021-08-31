ايهما اصعب ؟الفراق ام الخيانة ام الجرح ..؟

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
ايهما اصعب ؟الفراق ام الخيانة ام الجرح ..؟


ماذا تفعل عندما يبتعد عنك اعز الناس


عندما يبتعد عنك اعز الناس ويتركك تائها وحيدا ليس لك طريق تسلكه..

عندما تبحث عن شخص واحد يفهمك وتفهمه ولا تجد
في هذا الزمان من يمد لك يد العون..

عندما تجدالجميع بعيدين عنك حتى الشخص الذي صادقته وتقبلته..

عندما تصادق وتعز شخص ما.... وتصدم في صداقتك له...

عندما يواجهك مأاازق او مشكله ما ..فلا تجد اعز الناس الى جانبك
عندما تفقد الامل في الجميع..

عندما تجد نفسك وحيدا وانت في اشد الحاجه لمن يساندك فماذا تفعل ..؟؟

شعور قد يكون مره به الجميع

و تعيش بدون ان تشعر بطعم الحياه

ايهما اصعب ؟

فقدان العزيز او خيانته او جرحه!!​
 
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