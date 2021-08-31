كلمات لها معنى

السلام عليكم ورحمة الله







يمتلىء تراثنا العربي الجميل بالكثير والكثير من من الحكم والأمثال والأبيات الشعرية العربية القديمة والتي توارثت عبر الأجيال، كانت كلمات رائعة مليئة بالمواعظ التي مازالت تفيدنا إلى الآن بل أصبحت تشكل واقعا حيا نلمسه لأنها تعبر فعلا عن أحوالنا وعاداتنا فهي صالحة في كل مكان وزمان، هذه الأقوال يتداولها الناس كثيرا للتعبير عن مواقف وأحداث تمر بهم ، وأيضا يستشهدون بها لأن بها الكثير من الخبرات التي مر بها أجدادنا والمفكرون والفلاسفة وعبروا عنها في كلمات مؤثرة وأقوال مأثورة



أحببت أن أجعل صفحتي عبارة عن هاته

الحكم والأمثال وحتى الأبيات الشعرية ومعانيها وأتمنى تفاعلكم لتعم الفائدة



وأفتتحها بقول الشافعي رحمه الله:











"إِذا المرءُ لا يرعَاكَ إِلا تكلفاً، فدعْهُ ولا تُكْثِرْ عليه التَّأَسُّفا."

المعنى:

أي أن الشخص الذي يقوم بواجباته اتجاه شخص آخر بالاكراه , حتى يكاد لا يفعل



فالواجب أن نغني النفس عنه وعن واجباته ولا نتأسف عليه وعلى فقدانه







لكم الكلمة....