انا مدين لكل من ساندني في مرحلة اهتزازي وضعفي!

- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن رأى حُزني ولَم يَتجاوزه

أو حَاول مَعرفته ولَم يَتركني بِمفردي..



- أنا مَدين بالحُب لكلّ من وضَعني في أولويَّاته بِرغم

تَقصيري مَعه..



- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن تقبَّلني كَما أنا ولَم يكفَّ عن الدِفاع عنّي برغم مَساوئي الكثيرة..



- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن دخل حيَاتي ولَم يُفسدها كَغيره..



- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن كان ليِّن بحديثه أو بفعله مَعي

ولم يُحطمني بِسوء كلماته..



- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن بَحث عنّي في أيَّام العُزلة النفسية ولم يتركني للآلآم وقَسوتها وحدي..



- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن استَطعت الوثُوق بِه ولَم يَخذلني يومًا ما.