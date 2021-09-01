انا مدين لكل من ساندني في مرحلة اهتزازي وضعفي!

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,806
النقاط
571
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن رأى حُزني ولَم يَتجاوزه
أو حَاول مَعرفته ولَم يَتركني بِمفردي..

- أنا مَدين بالحُب لكلّ من وضَعني في أولويَّاته بِرغم
تَقصيري مَعه..

- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن تقبَّلني كَما أنا ولَم يكفَّ عن الدِفاع عنّي برغم مَساوئي الكثيرة..

- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن دخل حيَاتي ولَم يُفسدها كَغيره..

- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن كان ليِّن بحديثه أو بفعله مَعي
ولم يُحطمني بِسوء كلماته..

- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن بَحث عنّي في أيَّام العُزلة النفسية ولم يتركني للآلآم وقَسوتها وحدي..

- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن استَطعت الوثُوق بِه ولَم يَخذلني يومًا ما.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top