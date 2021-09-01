انا مدين لكل من ساندني في مرحلة اهتزازي وضعفي!

Andy_Delort
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 1,806
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن رأى حُزني ولَم يَتجاوزه
أو حَاول مَعرفته ولَم يَتركني بِمفردي..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ من وضَعني في أولويَّاته بِرغم
تَقصيري مَعه..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن تقبَّلني كَما أنا ولَم يكفَّ عن الدِفاع عنّي برغم مَساوئي الكثيرة..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن دخل حيَاتي ولَم يُفسدها كَغيره..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن كان ليِّن بحديثه أو بفعله مَعي
ولم يُحطمني بِسوء كلماته..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن بَحث عنّي في أيَّام العُزلة النفسية ولم يتركني للآلآم وقَسوتها وحدي..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن استَطعت الوثُوق بِه ولَم يَخذلني يومًا ما.
أو حَاول مَعرفته ولَم يَتركني بِمفردي..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ من وضَعني في أولويَّاته بِرغم
تَقصيري مَعه..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن تقبَّلني كَما أنا ولَم يكفَّ عن الدِفاع عنّي برغم مَساوئي الكثيرة..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن دخل حيَاتي ولَم يُفسدها كَغيره..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن كان ليِّن بحديثه أو بفعله مَعي
ولم يُحطمني بِسوء كلماته..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن بَحث عنّي في أيَّام العُزلة النفسية ولم يتركني للآلآم وقَسوتها وحدي..
- أنا مَدين بالحُب لكلّ مَن استَطعت الوثُوق بِه ولَم يَخذلني يومًا ما.