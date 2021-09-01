الموت العنيف

السلام عليكم ورحمة الله



أتمنى أن يجدكم موضوعي في كامل الصحة والعافية يارب

موضوعي اليوم موضوع تكلم عنه الكثيرون وناقشه مختصون واعلاميون وقامت جميع الأطراف بأيام تحسيسية وتوعوية الا أنه مازال يشغلنا ألا وهو حوادث المرور

اذ أنها تعد من المشكلات المعقدة وذلك لتداخل العديد من الأطراف في إحداثها سواء كان الطرف البشري والذي يتمثل في السائق أو المرتجل، أو الطرف الفني والذي يتمثل في الطرق والمركبات، أو الطرف الخاص بالعوامل الطبيعية المتغيرة مثل حالة الطقس والليل والنهار

لماذا نسمع يوميا في التلفاز أو نقرأ في الجرائد أو هواتفنا عن عدد كبير من حوادث المرور والتي أصبحت تحصد الأرواح أكثر من الأمراض؟

ماهي الأسباب الرئيسية لحدوثها بالرغم من التوعية والتحسيس المستمر؟

مارأيكم في من يستغل هاته الحوادث بتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من تقديم يد المساعدة للضحايا؟

وماهي نصيحتكم اتجاه هذا المشكل؟



أتمنى أن يلقى موضوعي اهتمامكم وتفاعلكم الطيب والمفيد