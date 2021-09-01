أدعوا معي بالرحمة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم جميعا
بداية اطلب من الجميع الدعاء لأختي بالرحمة
خسرت قبل أسبوع اختي بسبب فيروس كورونا توفيت تاركة ورائها الحزن العميق وفاتها دمرني نفسيا الفيروس الذي اصابني ووالدتي ثم اختي وفقدناها للأيف قبل أسبوع
اللهم تغمد روحها برحمتك الواسعة وأجعلها من أهل جنتك يا رب العالمين إغفر لها وارحمها و تجاوز عنها
اللهم الهم اولادها والهمنا الصبر والسلوان
فراقك محزن جدا ماذا نفعل وهي ارادة المولى ان لله وإن اليه راجعون
وادعوا لي لازلت مريضة بالفيروس
شكرا لكم جميعا اللهم ارفع عنا هذا الوباء با رب
 
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