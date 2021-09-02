ألغاز زمان

بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
54
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم جميعا
أحببت هذه المرة أن أضع موضوعا ننشط من خلاله أذهاننا عن طريق حل بعض الألغاز القديمة التي جمعتها شخصيا من عند عمتي رحمها الله وذلك للابتعاد قليلا عن الضغوطات اليومية، التي نتعرض لها في العمل والشارع والمنزل ...الخ...
وأتمنى تفاعلكم مع الموضوع دون اللجوء الى ڨوڨل حتى تنشطو عقولكم بالتفكير في الحل ولو لثواني


سأبدأ باللغز الأول على بركة الله:
(بنت القبطان،لابسة قفطان،شعرها حرير وحبها مرجان)
 
بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
54
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
ههه لا
للتوضيح قليلا لابسة قفطان يعني تبدو كأنها تلبس ثياب فعلا،وحبها مرجان يعني مرتب جيدا"مستف بالعامية"
 
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