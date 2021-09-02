ألغاز زمان

السلام عليكم جميعا

أحببت هذه المرة أن أضع موضوعا ننشط من خلاله أذهاننا عن طريق حل بعض الألغاز القديمة التي جمعتها شخصيا من عند عمتي رحمها الله وذلك للابتعاد قليلا عن الضغوطات اليومية، التي نتعرض لها في العمل والشارع والمنزل ...الخ...

وأتمنى تفاعلكم مع الموضوع دون اللجوء الى ڨوڨل حتى تنشطو عقولكم بالتفكير في الحل ولو لثواني





سأبدأ باللغز الأول على بركة الله:

(بنت القبطان،لابسة قفطان،شعرها حرير وحبها مرجان)