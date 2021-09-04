كلنا قلم رصاص

في البدايه تكلم صانع الرصاص إلى قلم الرصاص قائلا:

هناك خمسة أمور أريدك أن تعرفها قبل أن أرسلك الى العالم

تذكرها دائما وستكون أفضل قلم رصاص ممكن



أولاً : ستكون قادرًا على صنع العديد من الأمورالعظيمة ،

ولكن فقط إذا ما تركت نفسك بين يدي الله ،

ودع البشر يقصدوك لكثرة المواهب التي تمتلكها أنت .







ثانيًا : سوف تتعرض لبري مؤلم بين فترة وأخرى ،

ولكن هذا ضروري لجعلك قلمًا أفضل .







ثالثًا : ستكون قادرًا على تصحيح الأخطاء والنمو عبرها .





رابعًا : الجزء الأهم منك سيكون دائمًا هو داخلك .





خامسًا : وفي أي طريق قد تمشي ، فعليك أن تترك أثرك .

وبغض النظر عن الموقف ،

فعليك دائمًا أن تخدم الله في كل شيء .





كلٌ منا هو كقلم رصاص ،

تم صنعه لغرض فريد وخاص ،

وبواسطة الفهم والتذكر ،

فلنواصل مشوار حياتنا في هذه الأرض واضعين في حياتنا

هدفًا ذا معنى وعلاقة يومية مع الله سبحانه وتعالى ..





لقد تم صنعك من أجل أهداف عظيمة ..

والآن قـم بوضع نفسك محل هذا القلم

فتذكر دائمًا ولا تنسى هذه الأمور الخمسة وستصبح أنت أفضل إنسان بإذن الله ..

------------------

الحل لمشكلة رواد الفضاء : قلم رصــاص !





واجه رواد الفضاء الأمريكيون صعوبة في الكتابة ؛

نظرًا لانعدام الجاذبية وعدم نزول الحبر إلى رأس القلم !

وللتغلب على هذه المشكلة أنفقت وكالة الفضاء الأمريكية

ملايين الدولارات على بحوث استغرقت عدة سنوات

ولكنها في النهاية أنتجت قلمًا يكتب في الفضاء

والماء وعلى أرفف الأسطح وأصلبها وفي أي اتجاه ،





وفي المقابل تمكن رواد الفضاء الروسيين من التغلب على المشكلة

بلا نفقات ولا تأخير وذلك باستخدام قلم رصاص ..





كثيرًا ما نتعرض لمشكلات قد نستغرق وقتًا في ايجاد الحلول المناسبة لها

أو نعجز وربما نيأس من حلها والخروج منها ..

ولكن قليل منا من يمتلك حسن التصرف وادارة المشكلات ..

-------------------

اول ما خلقه الله هو القلـم !

وربمـا شـاع في أماكن اخرى ان اول ما خلقه الله كان المـاء !

وفي الحقيقة أن كلُ ذلك خاطئ تماماً ،

فقد أختلف العلمـاء والمفسرون في إقرار إذا ما خُلق القلم أولـاً أم العرش ! ..

وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما خلق الله القلم فقال له :

اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة " ..

[ رواه الترمذي وصححه ، وأبو داوود ] ..

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما خلق الله القلم

ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة " ..

[ لفظ أحمد وقال الترمذي حسن صحيح غريب ]

وأتفـق العلمـاء الذي رجحـوا خلق الله تعـالى للعرش أولـاً ،

أن كلـمـ’ة " أول " في كلـا الحديثيـن جاءت ظـرف زمـان بمعنـي " عندمـا " ..

واستشهـد العلماء الذين رجحوا خلـق القلـم أولـاً ، بالحديـيث :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

قال وعرشه على الماء " ..

[ رواه مسلـم ]

فذكـروا أن القلـم هُنـا ـ بمـا إنه هو ما كتب مقادير الخلائق ـ ذُكر قبل العـرش لـأنه خلـُق قبلـه ..

لذا فيكـفي أن تعلـم أن القلـم من أول مـا خلق الله تعـالى من المخلوقـات ،

وهـو الذي كتـب مقاديـر الخلـق ومـا هو جارٍ الـى يوم القيـامة واللوح المحفـوظ .. ~

---------------------

Pencil :

أحـد الأقلام الشائع استخدامها الـآن ،

وهو اداة أسطوانية الشكل تستخدم في الكتابة و الرسم وخصوصا على الورق ،

و المادة الأساسية في قلم الرصاص مصنوعة من الجرافيت أو الكاربون المخلوط مع الطين وتغلف هذه المادة بالخشب أو البلاستك ،

وتكون الكتابة بقلم الرصاص سهلة وقابلة للمسح أو التعديل بواسطة الممحاة

وكذلك يمكن بريه بواسطة المبراة ،

استخدموا مادة الرصاص في الكتابة

و ما زالت تلك التسمية موجودة إلى الآن في حياتنا اليومية

مع أن لب قلم الرصاص مصنوع من مادة تسمى الجرافيت .​