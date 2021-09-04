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rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
543
النقاط
51
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
يتوسد الماء وبقايا القصة
الف عام من الشتات ترقص خلف الضياع . لا احد يعتلي المدى
كان هنا ذات خريف منهك يخيط وجهه يلتصق بعود ثقاب .كم تماه الكتابة
عشرون خريفا والف صيف وعناق الفراغ لا شيء غير الانتظار
كان له ان لايعيد ترتيب الابجدية ليعتق حزنه الموروث من زمن القوافل والملح كان له ان يكون زائلا وسط الزحام يبحثه عن امسه الهارب من غده
معدم من كل الابعاد ولايبالي حين يسقط الحبر من بقايا الذاكرة
 
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