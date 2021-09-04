يتوسد الماء وبقايا القصة

الف عام من الشتات ترقص خلف الضياع . لا احد يعتلي المدى

كان هنا ذات خريف منهك يخيط وجهه يلتصق بعود ثقاب .كم تماه الكتابة

عشرون خريفا والف صيف وعناق الفراغ لا شيء غير الانتظار

كان له ان لايعيد ترتيب الابجدية ليعتق حزنه الموروث من زمن القوافل والملح كان له ان يكون زائلا وسط الزحام يبحثه عن امسه الهارب من غده

معدم من كل الابعاد ولايبالي حين يسقط الحبر من بقايا الذاكرة